NBB: Universo/Vitória perde em casa para o líder Paulistano

Rubro-negro não teve chance em Cajazeiras

Atual líder e vice-campeão do NBB na temporada passada, o Paulistano não chance ao Universo/Vitória na noite deste sábado (17). Mesmo jogando no Ginásio de Cajazeiras, o time paulista venceu com relativa facilidade, por 90x68.

O Vitória só conseguiu ser superior no segundo dos quatro períodos, quando venceu por 21x20. Nos demais, o Paulistano sobrou. Logo no primeiro, abriu vantagem de 25x18. No terceiro, 27x17, o suficiente para decidir a partida e diminuir o ritmo no quarto final (18x12).

Shaw, do Universo/Vitória, e Fuller, do Paulistano, foram os cestinhas da partida, com 17 pontos cada.

O resultado deixa o rubro-negro com 11 triunfos e 10 derrotas, em sétimo lugar. A equipe de São Paulo tem 20 vitórias e três derrotas, na ponta da tabela.

O Leão volta à quadra no dia 26, novamente em Cajazeiras, contra o Mogi. O Paulistano só joga no dia 1º de março, contra o Botafogo.