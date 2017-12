Nécessaire de verão

Perguntamos a três influencers os seus itens de beleza para a estação

A chegada da estação mais quente do ano pede cuidados especiais com a pele. Calor intenso, sol forte, água do mar e o cloro da piscina estão entre os grandes vilões para quem busca uma pele saudável, hidratada e protegida.

De dia ou à noite, a atenção deve ser redobrada. O uso do protetor solar, a ingestão de água e a aplicação de hidratantes específicos fazem parte das orientações dadas por dermatologistas e esteticistas.

Para entendermos um pouco sobre como esses cuidados podem ser tomados, o Sou Verão convidou três influencers de beleza para compartilharem conosco o que não pode faltar em seus nécessaires nessa estação. Vamos vasculhar essa bolsa?

Vanessa Ventura (@beliciablog)

Eu não sou do time da maquiagem pesada, mas no verão, deixo tudo ainda mais leve. Minha pele é do tipo normal, sem espinhas nem manchas, então minha única preocupação é protegê-la e controlar (não retirar!) o pouco de brilho que surge algumas horas depois. Gosto de "esquecer" a base e apostar em produtos que só uniformizam suavemente a pele, como o protetor com cor Airlicium, da La Roche Posay - que, de quebra, tem filtro 70 e impede os danos causados pelo sol. O protetor labial também é essencial porque meus lábios racham muito com o calor, que desidrata a pele. Por esse mesmo motivo, também faço questão de hidratantes, mas sempre com textura leve. Para dar um ar de saúde, blush bronze e balm colorido!

Paulinha Paz (@lookdetododia)

No Verão meus cuidados precisam redobrar por ter a pele clara e os cabelos coloridos. Me jogo de cabeça na praia e piscina, por isso o protetor solar e hidratante são indispensáveis, tanto para a pele quanto para os cabelos. Nada de me expôr ao Sol sem proteção, principalmente porque tenho tatuagens! No meu nécessaire, não podem faltar um protetor solar para pele oleosa, uma água termal para refrescar nesse calor e repor minerais, e a maquiagem mais leve. Evito o uso de base e pó, substituindo por protetor solar com cor. Também é hora de abusar do iluminador para realçar o bronze de verão! Para os cabelos, uso ampolas de hidratação instantânea a cada lavagem, reforçando as habituais hidratações semanais. Também não deixo de usar leave in para proteger os cabelos do sol, água do mar e cloro da piscina.

Monique Maione (@moniquemaione)

Costumo escolher um protetor mais forte para o rosto, com FPS 50 UVA/UVB. Como tenho a pele mista, e não gosto muito do aspecto da maioria dos protetores tradicionais, opto pelo filtro em pó, assim faço a make do dia a dia e não corro o risco de esquecer e sair sem proteção. Outro produto que uso bastante é o B.B.Cream. Ele serve como uma base de cobertura média e, por ser oil-free, deixa a pele bem sequinha. O Iluminador marmorizado não tem nenhum benefício além de me fazer brilhar!, Mas é meu novo queridinho e aposta para o verão, por ficar lindo na pele bronzeada, dando um glow a mais. Para os cabelos, minha dica é tratamento aliado a um repositor de massa. Por último, o Baby Lips. Esse balm é meu xodó! Tenho vários e não saio sem um na bolsa. Sua fórmula ajuda a hidratar e reparar os lábios. Por ter FPS 20, é ideal também para ter no nécessaire da praia e piscina.





