Necessária ordem constitucional

No início da semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) sinalizou a intenção de colocar na pauta de julgamentos da Corte para maio as restrições do foro privilegiado a políticos no exercício do mandato. É consenso entre os mais diversos segmentos da sociedade a importância de reduzir a blindagem jurídica que confere privilégios legais a parlamentares, chefes do Executivo e autoridades com cargos no alto escalão da República. No entanto, não se pode esquecer que o assunto em discussão pela cúpula do Judiciário traz graves riscos à ordem constitucional e ao devido respeito que deve existir entre os Poderes.

Quando foi instituído de vez pela Constituição de 1988, o chamado foro por prerrogativa de função não foi visto como um privilégio. À época, tinha como amparo a justa alegação de que era necessário salvaguardar a Justiça de conflitos políticos-eleitorais. Além de que, argumentava-se então que, sem controle por instâncias superiores, processos envolvendo políticos poderiam se arrastar além do limite razoável, ao sabor das influências locais sobre o Judiciário.

Na prática, o que se viu ao longo dos anos foi uma distorção muitos graus acima dos liames legais e morais que devem nortear um país rumo à consolidação democrática. Em vez de servir apenas para proteger o exercício da política e da administração pública, o foro especial acabou servindo também como anteparo para toda sorte de delitos. Lista que inclui até mesmo crimes comuns e sem qualquer ligação com a atividades dos mandatos para o qual foram investidos.

A necessidade de corrigir tais distorções encontra eco na maioria da população, mas não se pode ajustá-las criando outras em seu lugar, sob pena de colocar o país na rota do círculo infinito vicioso de natureza jurídica, onde aberrações jurídicas se sucedem sem controle. A saber, a Constituição é clara ao estabelecer o papel de cada Poder na República.

Cabe ao Legislativo - por extensão, ao Congresso Nacional - a prerrogativa de mudar a Carta Magna através de emendas. Nunca é demais lembrar que qualquer proposta de alterar dispositivos constitucionais precisa dos votos de dois terços do Senado e da Câmara dos Deputados, cálculo conhecido no jargão político como maioria absoluta. Ao Judiciário, é conferido o dever de zelar pelas leis consolidadas ou modificadas no Parlamento, servindo ainda como agente modulador da legislação vigente.

Tomar para si um papel que não lhe é previsto no mecanismo legal máximo do país abre brechas para choques institucionais de alta gravidade. A história prova que processos marcados pela inversão ou invasão de prerrogativas constitucionais costumam começar mal e terminar pior do que quando se iniciaram. Desde a crise política deflagrada no Brasil após as eleições de 2014, viram-se incontáveis movimentos no sentido de ultrapassar as fronteiras que delimitam o alcance dos Poderes republicanos.

Talvez tenha sido para evitar uma nova rota de colisão que, em 23 de novembro do ano passado, o ministro do Supremo Dias Toffoli interrompeu, com um pedido de vista, o julgamento das restrições do foro pela Corte. Àquela altura, o STF já havia formado maioria para restringir o foro, com sete votos favoráveis e apenas um divergente. O entendimento é o de que a prerrogativa só vale se o crime tiver sido cometido no exercício do mandato e estiver relacionado ao escopo do cargo.

A percepção dominante no Supremo vai ao encontro dos anseios da sociedade, que prega o fim das regalias para os políticos, sejam elas de ordem material ou legal. O risco, contudo, não vem do remédio, e sim da instância onde ele pode ser aplicado. Passar por cima do Parlamento, ainda mais em tempos carbonários como os de agora, pode elevar sobremaneira os confrontos entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, gerando uma espécie de terra de ninguém,na qual a Constituição será apenas um papel sem valor e feito para ser rasgado de acordo com iniciativas individuais ou coletivas sem amparo na lei.