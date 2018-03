Neil Gaiman anuncia saga inédita do Sandman

Nova série de quadrinhos do Deus do Sonho será lançada para comemorar os 30 anos de criação do personagem

Para comemorar os 30 anos do lançamento do clássico Sandman, o escritor Neil Gaiman anunciou o lançamento de The Sandman Universe, uma nova linha de quadrinhos que não apenas vai dar continuidade ao universo desenvolvido por Gaiman, mas também deve expandir os personagens que já existiam antes disso. Assim, quatro novas publicações serão lançadas pelo selo Vertigo, da DC Comics, em parceria com escritores distintos, supervisionados pelo próprio autor.

O projeto começa em agosto, com uma edição especial e única, chamada apenas de The Sandman Universe, que vai contar o que está acontecendo no reino dos sonhos e atualizar os leitores antigos e novos com os fatos mais recentes, como o desaparecimento de Sonho, o que deixou o caos reinar. Lúcifer, Timothy Hunter e novos moradores do mundo dos sonhos também terão importantes papeis neste desenvolvimento.

A primeira edição será escrita por Nalo Hopkinson, Kat Howard, Si Spurrier e Dan Watters, com supervisão de Gaiman. A arte será da brasileira Bilquis Everly, com capa de Jae Lee. Nos meses seguintes, os quatro escritores serão responsáveis pelas séries que serão originadas do “one-shot”. A escalação será a seguinte:

House of Whispers com roteiros de Nalo Hopkinson

Books of Magic com roteiros de Kat Howard

The Dreaming com roteiros de Si Spurrier

Lucifer com roteiros de Dan Watters



House of Whispers mostrará uma nova entidade do vodu que acaba indo parar no mundo dos sonhos a partir da casa que dá nome à publicação; Books of Magic será uma sequência dos quadrinhos dos anos 90, do próprio Neil Gaiman, focados no menino bruxo Tim Hunter; The Dreaming seguirá personagens coadjuvantes de Sandman, como Lucien e Matthew, enquanto exploram o mundo dos sonhos sem a presença de seu senhor; enquanto Lucifer mostrará o personagem do título destituído de seu poder, preso em uma cidade pacata de onde ninguém pode sair.

Os desenhistas para cada um dos títulos não foram anunciados ainda. A DC Comics também não informou se estes títulos se passarão na cronologia atual da editora – vale lembrar que personagens de Sandman apareceram na saga Metal.