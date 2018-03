Neilton alcança feito histórico na carreira e ganha bola do jogo

Jogador nunca havia feito um hat-trick como profissional

Durante a Copa do Mundo de 2014, um “hino” passou a fazer parte da vida dos boleiros. Os versos de “Tá Escrito”, da banda Revelação dizem o seguinte: “Às vezes a felicidade demora a chegar/ Aí é que a gente não pode deixar de sonhar/ Guerreiro não foge da luta e não pode correr /Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer”. A letra encaixou como uma luva para a atuação de Neilton, nesta quinta-feira (15).

Autor dos três gols da partida em que o Leão derrotou o Bragantino, o camisa 10 não apenas carimbou a classificação do Leão para a quarta fase da Copa do Brasil, como também chegou a um feito histórico na própria carreira: foi a primeira vez que ele fez um hat-trick como profissional.

Com sorriso largo e a bola do jogo debaixo do braço, entregue pelo goleiro Caíque, ele festejou. “É a primeira vez que faço isso no profissional. Já fiz dois gols várias vezes, mas três é a primeira”, disse ele, que brincou ao dizer que, como o feito é inédito, nem sabia que música pediria no Fantástico. “Eu nem parei para pensar. Pediria qualquer uma que glorifique o Senhor”.

A noite era toda dele e Neilton sabia que os holofotes estariam voltados em sua direção, mas fez questão de dividir o momento com o restante do elenco.

“Nossa equipe inteira merece parabéns, porque fez um jogo com força de vontade. A gente começou e terminou bem. O que vale é esse espírito coletivo. Nós pegamos o que aconteceu no jogo contra o ABC, quando tomamos dois gols em seis minutos, e transformamos em aprendizado. É uma conquista de todos”, ressaltou.

Com a bela atuação, ele se isola ainda mais na artilharia do Vitória na temporada. Até agora, foram 11 bolas nas redes. Vale lembrar que o atacante ainda não tinha marcado pelo torneio nacional.

O Leão volta a campo no domingo (18), às 16h, quando enfrentará o Bahia de Feira pela semifinal do Campeonato Baiano, fora de casa.