Neilton brinca com visual e Correia faz análise do jogo

Após o jogo, teve espaço para sorrisos, brincadeiras, mas também autocrítica

O alívio de quem chegou à final do Campeonato Baiano estava estampado na cara dos jogadores do Vitória. Após o triunfo do Vitória diante do Bahia de Feira, por 3x2, no Barradão, teve espaço para sorrisos, brincadeiras, mas também para uma dose de autocrítica.

Autor de dois gols no jogo, Neilton comemorou a boa fase e aproveitou para brincar com os repórteres ao ser questionado sobre o cabelo tingido de loiro. “Estou feliz de conseguir ajudar, fazer gols. E, sobre meu cabelo, eu sou loiro, pô. Meu sobrenome é alemão e tudo”, riu o camisa 10, que se chama Neilton Meira Mestzk.

O outro rubro-negro a fazer gol foi Uillian Correia, que fez também críticas à atuação do time. “O mais importante é que conseguimos a classificação para a final. Tivemos oportunidades, mas temos que ser mais frios e calculistas para definir. Percebo que nós criamos, mas não aproveitamos da melhor forma”, avaliou o volante.

Jonatas Belusso, que por pouco não entrou na lista dos que balançaram a rede, engrossou o coro. “Infelizmente, eu e o pessoal da frente não estávamos muito inspirados, mas tem que valorizar o empenho da equipe, que fez valer o mando de campo”, finalizou.