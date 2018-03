Neilton pede atenção para o Leão evitar surpresas no Ba-Vi

Artilheiro do Vitória na temporada com 13 gols, camisa 10 tem presença garantida na final

A liderança do grupo B da Copa do Nordeste foi garantida pelo Vitória com o triunfo sobre o Globo por 3x1, na terça-feira (27), e agora o Leão só pensa no clássico, domingo (1º), na Fonte Nova, jogo de ida da decisão do Campeonato Baiano. Artilheiro do time na temporada com 13 gols, o atacante Neilton acredita que o Ba-Vi vai ser um jogo de fortes emoções e pede atenção dobrada para que o rubro-negro não seja surpreendido pelo rival.

"Vai ser um jogo bom, clássico, jogo em que as duas equipes querem jogar. Será um grande jogo. A equipe deles é bem perigosa. Estamos trabalhando em cima disso. Temos que tomar cuidados e melhorar em algumas coisas para não pecar", disse o camisa 10 do Leão.

Um dos destaques da equipe neste início de temporada, o atacante afirmou que já está adaptado ao futebol baiano e espera manter a boa fase diante do tricolor. "Virei baiano já. Os caras brincam, mas é uma cidade muito boa, gostei bastante, tanto eu quanto minha esposa, me adaptei bastante rápido. Os baianos são bem alegres, receptivos. Estamos felizes. Eu agradeço a Deus por estar vivendo um momento bom. Isso se deve ao trabalho, foco, a pré-temporada, que foi bem feita. Vim focado para fazer um grande ano e ajudar o Vitória", explicou.

O elenco do Leão treinou na Toca do Leão na manhã desta quinta-feira (29). O Vitória ainda aguarda para saber se vai poder contar com os jogadores Kanu, Yago, Denílson e Rhayner e com o técnico Vagner Mancini, suspensos por causa das confusões no primeiro clássico Ba-Vi do ano, dia 18 de fevereiro.

Com o pedido de efeito suspensivo negado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o clube entrou com um mandado de garantia para tentar ter o técnico e os jogadores no primeiro jogo da decisão.