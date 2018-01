'Nem falei pra médica', diz Ivete sobre lançar clipe dançando grávida 

Em vídeo, cantora diz que fez coreografia para ficar perto do povo

Um dos hits do verão deste ano, “No Groove” - parceria de Ivete Sangalo com Márcio Victor (Psirico), composta por Gigi, Samir e Dan Kambaiah - ganhou uma coreografia oficial. Grávida de oito meses, Ivete publicou em sua página no Youtube dizendo que não comentou com sua médica que faria o clipe, que foi publicado ontem (27). Em 24 horas, o vídeo já acumula mais de 500 mill visualizações.

"Faltam duas semanas para o Carnaval. Ai fiquei pensando. Eu grávida, será que eu vou dançar grávida?! Eu nem falei pra minha médica que eu ia fazer isso aqui. É segredo. Só quem sabe sou eu, as crianças e mais um milhão de pessoas", brincou Ivete.

Ela explicou ainda que precisava fazer a gravação para se sentir mais perto do público. "Eu vim aqui porque eu não estava me aguentando. Esse Carnaval eu já não vou participar como vocês já sabem. Mas eu precisava está perto do povo com essa coreografia que ficou muito linda. Os meninos montaram uma coreografia muito especial", contou Ivete.

Entre ensaio e gravação, FitDance e Ivete precisaram de cerca de três horas. Na coreografia, Ivete teve a companhia dos bailarinos Vinicius Mello, Celso Calasans, ambos da FitDance, e do coreografo convidado Justin Neto. Celso já foi bailarino da cantora por cinco anos.

"Eu aproveito e desejo para todos os foliões um carnaval especial de muita energia, de muita alegria. Como eu falei eu não vou está no Carnaval fisicamente, mas estarei espiritualmente torcendo para que seja uma festa muito especial, Feliz Carnaval para todo mundo", finalizou a cantora.

Assista o vídeo dos bastidores da gravação

Veja o vídeo com a coreografia oficial