Neoenergia oferece bolsas de estudo na Espanha e no Reino Unido

Estão abertas as inscrições para o Programa de Bolsas em cursos de pós-graduação latu sensu em energia e meio ambiente em universidades da Espanha e do Reino Unido. As bolsas são oferecidas pelo grupo Neoenergia, que controla a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).

Podem se inscrever alunos de nacionalidade brasileira ou que residam no Brasil e que já possuam graduação ou tenham formação prevista para até junho deste ano, de forma que possam estudar no ano-acadêmico 2018/2019. No processo seletivo, serão analisados o histórico acadêmico, o currículo e o interesse no projeto de estudos do candidato.

Quem for aprovado receberá uma bolsa mensal de 1.580 euros (Reino Unido) e 900 euros (Espanha), além de ter o custo total do curso pago. Inscrições online nos sites www.coelba.com.br, www.neoenergia.com.br e www.iberdrola.com.