Nesta terça (16), tem DVD do Parangolé no CORREIO

Primeiro DVD do Parangolé com o cantor Tony Salles à frente da banda sai encartado nessa terça

A banda Parangolé gravou no mês de outubro de 2017 o primeiro DVD da banda, Solta o Parango, tendo o cantor Tony Salles, que substituiu Léo Santana, à frente do projeto. É este DVD, com 20 músicas mais um making of, que estará encartado na edição do CORREIO dessa terça-feira, com 60 mil cópias disponíveis.

Gravado num ambiente descontraído na paradisíaca cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, o DVD reúne sucessos consagrados e novos hits que fizeram parte do repertório. Além da música, destaque para o cenário composto por luz e som de última geração, além de um balé com quatro dançarinos.

São seis músicas inéditas: Sarra Toma, Movimento Novo, Aquecimento do Parango, Tacadão no Paredão, Bumbum Carente e Vai Kikando. E, para a gravação ficar mais apimentada, Tony Salles e o Parango receberam no palco para uma participação mais do que especial a dançarina e esposa do cantor Sheila Carvalho, que dançou a música Poderosa. Sheila e Tony dançaram juntos esbanjando sensualidade e levando o público à loucura!

A escolha de Porto Seguro para a gravação do DVD não foi por acaso, como explicou Tony Salles na visita que fez à redação do CORREIO: “Minha ligação com Porto Seguro é tamanha que há 10 anos faço Réveillon na cidade”. Tony também ressaltou a importância do repertório que abrange os quatro anos em que ele está à frente da banda: “São clássicos do Parango já com a minha presença e músicas mais novas, para registrar meus momentos nessa nova fase”. O Parangolé realizou uma festa de lançamento do DVD no dia 21 de dezembro, no Armazém Hall, em Vilas. Nessa noite participaram Nego do Borel, Papazoni e DJ Naylson.

Identificação

Com o DVD lançado, a banda Parangolé iniciou seus ensaios de Verão todas as quartas-feiras, a partir das 22h, no Galpão Music Bar, na orla da Pituba. No repertório, Tony Salles selecionou muitas surpresas, com um set list preparado especialmente para a ocasião, com hits que fizeram sucesso ao longo da carreira da banda, canções atuais que integram o seu mais novo trabalho, além de sucessos da atualidade. Os ensaios seguem por todas as quartas de janeiro, sempre com shows e atrações nacionais e convidados especiais.

No Carnaval, o Parangolé será um dos destaques do bloco As Muquiranas. Com mais de duas décadas, a banda Parangolé surgiu no bairro da Federação, em Salvador, em 1997, onde todas as tardes os integrantes se reuniam para jogar baralho e, sempre ao fim das partidas, faziam um pagode misturando os ritmos mais dançantes da música baiana.

Não demorou para que as pessoas passassem e perguntassem: “Que parangolé é aquele que está rolando ali?”. A expressão ‘parangolé’ é uma gíria baiana que se refere a alguma movimentação, aglomeração de pessoas com musicalidade. Nascia assim a banda Parangolé, num encontro despretensioso de amigos em uma boa roda de música.