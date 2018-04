Netflix confirma terceira parte de La Casa de Papel

Após sucesso, série espanhola terá nova temporada em 2019

Depois de se tornar a série em língua não-inglesa mais assistida na Netflix, La Casa de Papel foi confirmada por mais uma temporada no serviço de streaming. A terceira parte da trama criada por Álex Pina será lançada em 2019 e promete nova leva de roubos liderados pelo Professor (Álvaro Morte).

A série, que fez sucesso internacional desde o final da primeira parte da sua temporada, no final de 2017, ganhou fôlego no dia 6 de abril quando lançou a segunda parte da trama. Para alegria dos fãs, a Netflix anunciou nesta quarta-feira (18), em seu Twitter, a continuação da série. "Ainda tem muito Bella Ciao pra cantar. #LaCasaDePapel continua", disse o perfil oficial no Brasil.

"Já sabemos que vocês estão esperando o mesmo que a gente", brincou a atriz Alba Flores, a Nairobi de La Casa de Papel, nas redes sociais da Netflix. "Queremos saber se vocês querem se unir à Resistência", continuou o ator Jaime Lorente, o carismático Denver. "Porque o maior assalto da História ainda não terminou", completou Miguel Herrán, que interpreta Rio.

Saiba detalhes da segunda parte de La Casa de Papel