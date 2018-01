Netflix divulga 10 séries e filmes que chegarão nesta semana

Início de 2018 tem sido um bom ano para os amantes de séries e filmes

A queridinha dos maratonistas não para e já tratou de incluir novas produções na agenda e no catálogo. O início de 2018 tem sido um bom ano para os amantes de séries e filmes, pois a lista de produções renovadas está enchendo os coraçõezinhos de felicidade.

Previsões pra 2018 (se nada mudar):



Teen Wolf S6 - 01/02

Brooklyn Nine-Nine S2 - 01/02

Riverdale S1 - 13/02

Legion S1 - 14/02

Jessica Jones S2 - 08/03

Lucifer S2 - 18/03

Shadowhuters S3 - 21/03

O Mecanismo - 23/03

The 100 S4 - 01/04

La Casa de Papel P2 - 06/04 — Netflix (@NetflixBrasil) 18 de janeiro de 2018

Confira a lista:

23 de janeiro

Raio Negro - Temporada 1: Super-herói aposentado e diretor de uma escola, o lendário Raio Negro tem de voltar à ativa quando uma gangue começa a ameaçar sua família.

(Foto: Divulgação)

24 de janeiro

Blockbuster: Jérémy grava um vídeo para alegrar o pai doente. Mas isso o afasta de Lola, uma amiga fissurada em super-heróis. Para ganhá-la de volta, ele bola um plano mirabolante.

(Foto: Divulgação)

25 de janeiro

Assassinos Múltiplos: Arrasado pelo assassinato da esposa e da filha, o advogado Frank faz um voto de silêncio e se prepara para uma missão de vingança.

(Foto: Divulgação)

26 de janeiro

(Foto: Divulgação)

As aventuras do Gato de Botas - Temporada 6: O mais gato dos espadachins está sempre pronto para uma aventura, especialmente nos cantos mais exóticos do mundo e se houver um pires de leite morno por perto.

Fútil e Inútil: Entre sucessos e fracassos, Doug Kenney ajudou a criar a revista "National Lampoon", construiu um império do humor e moldou a cultura pop dos anos 70.



Lhama Lhama: Personagem literário adorado pelas crianças, Llama Llama ganha vida nesta série comovente sobre a família, a amizade e o aprendizado de coisas novas.



Na Rota do Dinheiro Sujo: De empréstimos com juros de agiota a trapaças em testes de poluição de automóveis, a série expõe os atos mais descarados de corrupção e ganância corporativas.

One day at a Time - Temporada 2: Na nova versão do clássico da TV sobre uma família de imigrantes cubanos, a mãe recém-divorciada e a avó careta criam uma adolescente e um pré-adolescente.

28 de janeiro

The Ministry of Time: Três policiais de épocas diferentes trabalham para uma agência secreta e protegem o passado da Espanha de invasores que viajam no tempo para manipular a História.

(Foto: Divulgação)