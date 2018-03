Netflix lança 10 novas séries em abril

Segunda temporada da série espanhola La Casa de Papel está entre os lançamentos mais aguardados; confira lista

Em meio às polêmicas políticas causadas pela série O Mecanismo, a Netflix continua a anunciar, como em todos os meses, os lançamentos que entram no catálogo do streaming. De mês em mês, a plataforma faz uma limpa e deleta diversos títulos, além de trazer novas opções. Desde 2016, a empresa anunciou que planeja ter 50% do catálogo composto por produções originais e, para alimentar a alternativa, em 2017 a plataforma começou a divulgar que lançaria por volta de 80 filmes originais em 2018.



Entre uma possibilidade ou outra, o ponto certeiro é o de que, a cada novo nome do calendário, novas tramas são adicionadas para os assinantes. E, no mês de abril, a lista da plataforma acalma os corações que estavam ansiosos para a segunda temporada da trama La Casa de Papel, além de trazer 10 lançamentos de séries que chegam em suas primeiras temporadas. Nomes como Perdidos no Espaço, The Alienist e Turma do Peito e Troia: A Queda de uma Cidade estão previstos para estrear no canal de streaming.

Já entre os filmes, o original da Netflix, intitulado de Lá Vêm os Pais e estrelado por Adam Sandler e Chris Rock, é uma das novidades do período. Outro original da plataforma, de nome 6 Balões, também faz parte da lista.



Confira todos os lançamentos que chegam à Netflix em abril:

Séries em estreia

Gold Stars: A História Oficial da Copa do Mundo FIFA [temporada 1] – 1/4 – Sem trailer disponível

Relembre os momentos épicos e os gols mais incríveis da história do futebol. Diretamente dos arquivos oficiais da FIFA, são apresentados as paixões e os dramas dos últimos 85 anos do campeonato esportivo mais celebrado do mundo.



O Próximo Convidado Dispensa Apresentação com David Letterman: JAY Z [temporada 1] – 6/4 – Trailer legendado



Após revolucionar as noites dos EUA, David Letterman retorna com esta série de entrevistas repleta de grandes sacadas, risadas e pessoas extraordinárias. Desta vez, ele entrevista o rapper, compositor, produtor e empresário Jay-Z. Um dos mais bem-sucedidos artistas da história, Jay-Z já vendeu mais de 50 milhões de álbuns e ganhou 21 prêmios Grammy.



O Chefinho – De Volta aos Negócios [temporada 1] – 6/4 – Trailer legendado



Com a ajuda de seu irmão e cúmplice, o Poderoso Chefinho segue tentando equilibrar a vida familiar e seu trabalho na Baby Corp. Com reflexões sobre prioridades e valores como honestidade e amizade, a série da animação é iniciada.



Perdidos no Espaço [temporada 1] – 13/4 – Trailer legendado



Perigo, Will Robinson! Uma das mais adoradas séries de todos os tempos está de volta! Nesta adaptação do clássico de ficção científica dos anos 60, a família Robinson embarca em uma importante missão para colonizar o espaço e é forçada a fazer um pouso de emergência em um planeta desconhecido.



The Alienist [temporada 1] – 19/4 – Trailer legendado



Em uma época em que o tratamento de patologias mentais era novidade, o obcecado alienista Laszlo Kreizler pode ser a resposta para capturar um assassino em série. Baseada no premiado romance de Caleb Carr e estrelada por Luke Evans (A Garota no Trem) e Dakota Fanning (Pastoral Americana), The Alienist é uma série de mistério fascinante ambientada na caótica Nova York do século 19.



Troia: A Queda de uma Cidade [temporada 1] – 19/4 – Sem trailer disponível

Romance, intriga e traição. Conheça a história do amor proibido que deu origem à épica Guerra de Troia.



Pequenos Espiões: Missão Crítica [temporada 1] – 20/4 – Sem trailer disponível

Nesta série de animação baseada nos longas-metragens de sucesso, os pequenos espiões Juni e Carmen voltam a entrar em ação para salvar o dia.



Turma do Peito [temporada 1] – 21/4 – Sem trailer disponível

Dormir uma noite inteira? Esqueça. Se você é mãe de primeira viagem, precisa aprender a lidar com este e outros desafios - e o apoio de iguais é fundamental.



Feliz! [temporada 1] – 26/4 – Sem trailer disponível

Ex-policial, ele é agora um assassino de aluguel viciado e bom de copo. Mas quando um unicórnio azul se torna seu novo parceiro, talvez seja um sinal de que as coisas estão fugindo ao controle. Série baseada na graphic novel de Grant Morrison e Darick Robertson.



Superstition [temporada 1] – 29/4 – Trailer sem legenda



Uma família de agentes funerários com conexões sobrenaturais continua prestando serviços a seus clientes, mesmo após eles passarem para "o outro lado".

Séries em novas temporadas

The 100 [temporada 4] – 1/4 – Trailer legendado



Por três temporadas, “Os 100” lutaram para sobreviver. Essa luta tem mexido com eles, os virou um contra o outro, e tirou a vida de seus amigos mais próximos. Na terceira temporada, nossos heróis encontraram-se no epicentro do mundo dos Grounders e da luta pela alma de Arkadia. Apesar de seus melhores esforços, a guerra surgiu inevitavelmente até que uma nova ameaça, ainda mais perigosa, que tem silenciosamente levantado o tempo todo, explodiu para a superfície: ALIE, a I.A que acabou com o mundo, ofereceu alívio da dor e vida eterna na “Cidade da Luz”, mas enquanto seus seguidores aumentavam, rapidamente se tornou claro que ela estava construindo um exército dedicado a controlar toda a vida consciente na Terra. Isso não era mais uma batalha entre duas facções inimigas; era uma luta pela própria humanidade. Agora, na chegada do épico final da terceira temporada, uma dura verdade aterrissa nos ombros daqueles que permaneceram. O que sobrou para se lutar agora? Será que eles irão quietamente pela noite, ou encontrarão esperança e fé um no outro, enquanto enfrentam seu capítulo mais obscuro?



La Casa de Papel [temporada 2] – 6/4 – Sem trailer disponível

Sei que c e r t a s p e s s o a s não conseguiram esperar, mas só vim relembrar que #LaCasaDePapel volta dia 6 de abril. Uma publicação compartilhada por Netflix Brasil (@netflixbrasil) em 1 de Mar, 2018 às 8:52 PST

Leia sobre a série clicando aqui.



Chef’s Table: Confeitaria [temporada 4] – 13/4 – Trailer legendado



Chef’s Table é um mergulho na mente e nas cozinhas de seis talentos culinários de diferentes continentes. Cada um dos seis episódios acompanha um chef aclamado. A nova temporada foca na vida de confeiteiros renomados que trazem novas lições de vida.



O Ônibus Mágico Decola Novamente [temporada 2] – 13/4 – Trailer da primeira temporada





The Walking Dead [temporada 7] – 15/4 – Trailer legendado



Até este momento, nossos personagens sobreviveram a vários conflitos… Doença, fome, ataque zumbi, tragédia, traição e perdas inimagináveis. Passando por isso, eles se tornaram formidáveis. Poderosos. Invencíveis. No começo da sétima temporada, este poder foi tomado deles. Eles encontraram segurança e estabilidade. Criaram um lar. Pensaram que o mundo era deles. Pensavam que conheciam o mundo. Eles estavam errados.



A História de Deus com Morgan Freeman: Série Documental [temporada 2] – 16/4 – Trailer da primeira temporad



Freeman levará novamente os espectadores a uma viagem pelo mundo em busca de compreensão e conectividade interconfessional através da lente das religiões mais importantes do mundo, a ciência, a antropologia e a arqueologia.



3% [temporada 2] – 27/4 – Trailer legendado



Em um futuro pós-apocalíptico não muito distante, o planeta é um lugar devastado. O Continente é uma região do Brasil miserável, decadente e escassa de recursos. Aos 20 anos de idade, todo cidadão recebe a chance de passar pelo Processo, uma rigorosa seleção de provas físicas, morais e psicológicas que oferece a chance de ascender ao Mar Alto, uma região onde tudo é abundante e as oportunidades de vida são extensas. Entretanto, somente 3% dos inscritos chegarão até lá.

Filmes, documentários e especiais

Disney: Cinderela [filme] – 1/4 – Trailer legendado



A história acompanha a jovem Ella, cujo pai comerciante se casa novamente depois de ficar viúvo de sua mãe. Ansiosa para apoiá-lo, ela recebe bem a madrasta e suas filhas, Anastasia e Drisella na nova casa. No entanto, quando seu pai morre subitamente, ela se vê à mercê de uma família cruel e invejosa. Trabalhando como empregada e agora chamada de Cinderela, ela começa a perder a esperança, mas uma fada madrinha provoca uma mudança em seu destino.



Disney: O Reino dos Primatas [documentários e especiais] – 1/4 – Trailer sem legenda



A realidade emocionante de um macaco recém-nascido e sua mãe, lutando para sobreviver dentro da hierarquia social competitiva do Templo Troop, um dinâmico grupo de macacos que vivem em ruínas antigas encontradas nas profundezas das selvas andares do sul da Ásia.



Fishpeople [documentários e especiais] – 1/4 – Trailer sem legenda



Seis pessoas de lugares diferentes contam como encontraram no oceano um caminho para mudar suas vidas para sempre.



Alexandre e o Dia Terrível, Horrível e, Espantoso e Horroroso [filme] – 1/4 – Trailer legendado



Aos onze anos, Alexander acorda com o pé esquerdo. Quando seu dia ruim afeta o resto da família, as coisas vão de mal a pior.



A 4ª Companhia [filme] – 6/4 – Sem trailer disponível

Numa prisão mexicana dos anos 70, um detento é escalado para o time de futebol americano que também funciona como o braço “disciplinador” de uma administração corrupta.



6 Balões [filme] – 6/4 – Trailer legendado



Katie planejou a festa perfeita. Mas ao descobrir que seu irmão viciado em heroína teve uma recaída, a noite toma um rumo sombrio pelas ruas de Los Angeles.



Órbita 9 [filme] – 6/4 – Trailer sem legenda



Após passar a vida sozinha em uma espaçonave, ela tem a chance de viver um grande amor. Mas esse romance inesperado pode colocar em risco um experimento de vital importância para a humanidade.



Sun Dogs [filme] – 6/4 – Trailer legendado



Mesmo rejeitado pela Marinha, um homem simplório que deseja servir ao seu país após o 11 de Setembro se envolve com uma jovem fugitiva enquanto tenta capturar terroristas.



A Caminho da Fé [filme] – 13/4 – Trailer legendado



Baseado em fatos reais, A Caminho da Fé acompanha o pastor Carlton Pearson e seu questionamento da doutrina ao observar a violência da guerra. Tachado de herege, o pastor precisará encontrar seu lugar na sociedade.



Irmãs [filme] – 15/4 – Trailer legendado



Quando seus pais decidem vender a casa onde cresceram, Kate e Maura preparam uma festa de despedida para seus antigos amigos da escola, e bebida é o que não vai faltar.



Todas as Razões para Esquecer [filme] – 19/4 – Trailer legendado



Após terminar seu relacionamento, Antônio não tem dúvidas de que rapidamente vai esquecer Sofia. Mas como nada é tão simples quanto parece, ele percebe que estava enganado e passa a boicotar seus sentimentos. Psicanálise, tarja preta, Tinder e outros artifícios são utilizados para atingir seu objetivo, dando origem a uma série de situações tragicômicas.



Dude – A Vida é Assim [filme] – 20/4 – Sem trailer disponível

Nesta comédia sobre amadurecimento, quatro amigas encaram as alegrias e tristezas dos últimos dias no Ensino Médio.



A Menina Índigo [filme] – 20/4 – Trailer legendado



Sofia é uma menina de 7 anos cujo poder de cura acaba transformando a vida de todos ao seu redor. Filme do diretor Wagner de Assis (Nosso Lar), com Murilo Rosa e Fernanda Machado no elenco.



Mercury 13: O Espaço é Delas [documentários e especiais] – 20/4 – Sem trailer disponível

Algumas mulheres foram testadas em 1961 para participar do início da exploração espacial, mas viram seus sonhos despedaçados quando apenas homens foram escolhidos para se tornarem astronautas.



Kevin James: Never Don’t Give Up [documentários e especiais] – 24/4 – Sem trailer disponível

Após um longo período longe dos palcos, o astro da comédia stand-up Kevin James retorna em grande estilo e determinado a fazer você morrer de rir.



Lá Vêm os Pais [filme] – 27/4 – Trailer legendado



Quando dois pais totalmente diferentes se reúnem para o casamento dos filhos, tudo pode acontecer! Será que eles vão sobreviver à alucinante semana que antecede o grande dia? Comédia com Adam Sandler e Chris Rock.



Doce Argumento [filme] – 27/4 – Sem trailer disponível

Sua alma gêmea pode estar muito mais perto do que você imagina. Estrelada por Christina Hendricks, Helen Hunt e Uzo Aduba, Doce Argumento é uma comédia romântica que prova que a vida não dá ponto sem nó.