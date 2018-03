Netflix rebate filho de Jair Bolsonaro sobre seriado

'Você está louca, querida', respondeu gigante do streaming

A polêmica em torno da série "O Mecanismo" teve um desdobramento inesperado nesta terça-feira (27). O deputado estadual Flavio Bolsonaro (PL) mencionou a série e sugeriu que a Netflix estaria interessada em produzir um programa obre seu pai, Jair Bolsonaro. A Netflix usou sua conta no Twitter para rebater, usando um meme para ironizar a ideia.

(Foto: Reprodução)

"Se a esquerda está apavorada com a série ‘Mecanismo’, imagina se eles soubessem que a @NetflixBrasil poderia estar interessada em fazer uma série sobre Bolsonaro”, escreveu Flavio. Minutos depois, a Netflix ironizou o comentário do político e rebateu: “Você está louca, querida.”

A expressão ficou famosa no Twitter em 2014, quando o então candidato Eduardo Jorge respondeu uma internauta com a frase. Desde então, é usada como meme na rede social.

Resposta de Eduardo Jorge a internauta viralizou e virou meme (Foto: Reprodução/Twitter)

Entenda

A série "O mecanismo" tem dividido opiniões na internet. Muitos usuários não gostaram do tema nem da maneira que a série tratou o assunto da Lava Jato, gerando uma onda de cancelamentos.

Com nomes como Selton Mello e Maria Ribeiro no elenco, a produção levanta associações de seus personagens a políticos como Dilma Rousseff, Lula, além de assessores e empresários citados na Lava-Jato. A ficção é baseada no livro "Lava Jato: o Juíz Sergio Moro e os bastidores da Operação que abalou o Brasil".

O fato do personagem que é baseado em Lula falar em "estancar a sangria", frase dita por Romero Jucá, foi o que mais recebeu críticas. Até a ex-presidente Dilma Rousseff entrou na polêmica, criticando o seriado, afirmando que pratica "assassinato de reputações". "Jucá confessava ali o desejo de 'um grande acordo nacional'. O estarrecedor é que o cineasta atribui tais declarações ao personagem que encarna o presidente Lula". A ex-presidente comparou a narrativa a outros fatos da história mundial. "É como se recriassem no cinema os últimos momentos da tragédia de John Kennedy, colocando o assassino, Lee Harvey Oswald, acusando a vítima. Ou Winston Churchill acertando com Adolf Hitler uma aliança para atacar os Estados Unidos. Ou Getúlio Vargas muito amigo de Carlos Lacerda, apoiando o golpe em 1954".

O diretor José Padilha afirmou que esse debate é "uma bobagem" e que a série é baseada em fatos reais, mas não é um documentário. “Jucá não é dono dessa expressão (estancar a sangria)”, diz, ressaltando que não foi ele particularmente quem roteirizou ou dirigiu o episódio em questão, embora tenha supervisionado. “‘O Mecanismo’ é uma obra-comentário. Na abertura de cada capítulo está escrito que os fatos estão dramatizados, se a Dilma soubesse ler, não estaríamos com esse problema”, afirmou ele para a Folha de S. Paulo.