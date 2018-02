Neymar chega aos 350 gols na carreira em vitória do PSG

Atacante brasileiro marcou belo gol de falta no triunfo por 3x0

O aniversário é na segunda-feira (5), mas as comemorações já começaram neste sábado (3). Neymar não só marcou no triunfo do PSG sobre o Lille fora de casa por 3x0, como alcançou a marca de 350 gols na carreira, considerando também os tentos pelas seleções de base e olímpica.

O craque brasileiro participou da jogada do gol de Yuri, que abriu o placar da partida e depois deixou o seu em bela cobrança de falta. No final do jogo, o meia argentino Lo Celso ainda fez um golaço encobrindo o goleiro para sacramentar o resultado. Somente no PSG, Neymar tem a incrível marca de 27 gols em 26 jogos.

O time de Paris lidera com folga o campeonato com 62 pontos, 11 a mais do que o Olympique de Marselha, que é o atual segundo colocado. Restam 14 rodadas para o fim da competição.