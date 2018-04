Neymar pode voltar a jogar pelo PSG nesta temporada europeia

Técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery revelou que o craque poderá retornar aos gramados antes do previsto

O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, revelou nesta sexta-feira (13) que Neymar poderá fazer a sua volta aos gramados pelo time ainda nesta temporada europeia. O treinador fez essa revelação em entrevista coletiva concedida dois dias antes do clássico com o Monaco, domingo (15), no estádio Parque dos Príncipes, onde a sua equipe terá a chance de garantir o título do Campeonato Francês.



O comandante destacou que exames realizados pelo astro na última quarta-feira (12), no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, apontaram bons resultados depois de ele ter sido submetido a uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito, no dia 3 de março, no mesmo local. Por isso, Emery revelou que passou a existir esta possibilidade de contar com o craque em campo na reta derradeira desta temporada na Europa, que acaba em maio.



Inicialmente, a previsão era de que o atacante só pudesse voltar a jogar no início de junho, mas o técnico do PSG revelou nesta sexta: "Neymar está perto de voltar, todos os exames médicos foram bons. Quando chegar aqui, terá seguramente vontade de jogar. Talvez dê tempo de jogar alguns jogos no final da temporada".



O astro do PSG se lesionou em partida contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, no dia 25 de fevereiro, quando ajudou a sua equipe a derrotar o adversário por 3 a 0. Por causa da lesão, ele acabou ficando fora da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, em Paris, onde o time da casa acabou sendo eliminado com uma derrota por 2x1, no dia 6 de março, depois de já ter sido batido por 3x1 na partida de ida.



Neymar continua no Brasil em processo de recuperação e sua volta à França para se reapresentar ao PSG ainda não tem data confirmada, sendo que o Hospital Mater Dei não se pronunciou sobre os exames realizados pelo jogador nesta semana, assim como o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, responsável pela cirurgia e pela reavaliação, ainda não comentou sobre os resultados destes exames.



Quando concordou em permitir que o atacante fosse operado no Brasil, o PSG acertou com a CBF que as informações sobre o quadro clínico seriam passadas em conjunto e mais para o fim do processo de recuperação. A informação, porém, é de que a reabilitação tem sido positiva, com boa consolidação do local da fratura.



Após ser submetido a exames na quarta-feira, ele pernoitou em Belo Horizonte e retornou na manhã de quinta a Mangaratiba (RJ), onde realiza o processo de recuperação em uma grande estrutura montada para isso em sua mansão na cidade.



Caso volte a atuar ainda nesta temporada pelo PSG e prove que está plenamente recuperado, o atacante também poderia participar do amistoso de 3 de junho contra a Croácia, em Liverpool, preparatório para a Copa do Mundo, na qual o Brasil estreará no dia 17 do mesmo mês, contra a Suíça, na Rússia.