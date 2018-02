Neymar se machuca em jogo do PSG e deixa o gramado chorando

O atacante deve ficar fora do próximo jogo contra o Olympique de Marselha, pela Copa da França

De maca, chorando e com as mãos na cabeça. Foi assim que Neymar saiu do campo ontem, aos 31 minutos do segundo tempo, da partida entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, pelo campeonato Francês. O jogador torceu sozinho o tornozelo direito, após disputa de bola com Sarr, do Olympique. Ele imediatamente começou a gritar e só saiu do gramado em cima da maca.



Apesar da apreensão, as notícias são, relativamente boas. “Os primeiros exames no vestiário dizem ser uma entorse. Outros exames serão feitas para termos mais precisão. Nós estamos otimistas”, disse o técnico Unai Emery.



Segundo Thiago Silva, capitão do time, o tornozelo de Neymar já estava inchado e o atleta não deve atuar no jogo do PSG na próxima quarta, também contra o Olympique, porém pela Copa da França.



No próximo dia 6, o PSG tem um duelo importante contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões. O time francês perdeu o primeiro jogo, na Espanha, por 3x1 e precisa reverter o resultado para se classificar. O atacante também é esperado pela seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo, que começa em junho, na Rússia. A partida de ontem terminou 3x0 para o PSG, gols de Mbappé, Rolando (contra) e Cavani.