Neymar tem fissura no pé e fica um mês de molho

Atacante perderá confronto de volta do PSG contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, no dia 6, e deve ficar de fora dos amistosos da Seleção em março

Neymar está fora do jogo do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid, na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, e provavelmente dos amistosos da seleção brasileira com Rússia e Alemanha, dias 23 e 27 de março. Ele sofreu fissura no quinto metatarso do pé direito.

A contusão foi confirmada nesta segunda (26) pelos médicos do PSG. O clube não divulgou o tempo de recuperação, mas a estimativa é de que ele ficará afastado por um período entre três semanas e um mês. Além da fissura, o craque torceu o tornozelo direito ao pisar em falso no jogo do Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marselha, no último domingo, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

Nesta segunda-feira (26), fez exames no CT do clube e à noite foi levado ao American Hospital de Paris para novo exame de imagem, que constatou a extensão da contusão. “Exames complementares realizados nesta segunda-feira confirmaram uma entorse no tornozelo direito, além da existência de uma fissura no quinto metatarso do pé direito”, comunicou o Paris Saint-Germain em seu site oficial. O clube explicou que Neymar também torceu a região ântero-externa do tornozelo direito.

A contusão de Neymar, além de ser um complicador para o clube parisiense na partida em que entrará em campo com a desvantagem da derrota por 3x1 sofrida do jogo em Madri, atrapalha o planejamento da seleção brasileira. O técnico Tite convocará nesta sexta-feira (2/3) o grupo para os amistosos do final de março e considerava a presença do craque fundamental por vários motivos. Entre eles o fato de precisar treinar o Brasil contra equipes que jogam com uma linha defensiva de cinco jogadores.

A comissão técnica da seleção brasileira, aliás, passou a segunda-feira (26) apreensiva. O preparador físico da seleção, Fabio Mahseredjian, conversou com o preparador físico particular de Neymar, Ricardo Rosa. Ele e o fisioterapeuta Rafael Martini acompanham o craque em Paris - os dois também são contratados do Paris Saint-Germain. E o médico Rodrigo Lasmar entrou em contato com seus colegas do time francês. Rodrigo Lasmar está em Sochi, na Rússia, no congresso técnico da Fifa.

O encontro reúne até esta quarta-feira (28) treinadores, médicos e responsáveis por várias áreas como comunicação e segurança. Lasmar é um dos representantes da seleção brasileira junto com o coordenador de seleções, Edu Gaspar, o auxiliar técnico Matheus Bachi, o administrador Hamilton Correia e o supervisor Luís Vagner.

Tite não foi à Rússia para se concentrar na convocação desta sexta. A hipótese de convocar Neymar não estava totalmente descartada nesta segunda-feira, mas as chances são praticamente inexistentes, pois, mesmo que tenha recuperação bastante rápida, ficará apto praticamente em cima da partida contra a Rússia. ]

Dia longo

Neymar começou a segunda-feira sendo submetido a exames no CT do Paris Saint-Germain. Chegou ao clube com o pé direito engessado e imobilizado. Foi informado que não houve lesão no ligamento e chegou a ficar otimista em jogar contra o Real Madrid. Comentou isso com amigos ao voltar para casa.

Já estava programado que o atacante iria passar por nova bateria de exames, inicialmente marcadas para quarta-feira (28) porque o tornozelo estava bastante inchado. No entanto, como o inchaço diminuiu, optou-se por antecipar o procedimento, que constatou a fissura.

A contusão de Neymar é, aparentemente, menos grave do que a sofrida por Gabriel Jesus em fevereiro do ano passado. Jogando pelo Manchester City, o ex-palmeirense fraturou o quinto metatarso do pé direito e ficou dois meses e meio sem atuar. Só voltou no final de abril e durante a recuperação enfrentou períodos em que teve o local imobilizado e não podia colocar o pé no chão. Também teve de recorrer a muletas para se locomover.