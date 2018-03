Nicole Bahls atua em Paixão de Cristo: 'Não sabia que Jesus sofreu tanto'

Para encarar o desafio, ela teve orientações de um coach e de uma fonoaudióloga

Escalada para atuar na A Paixão de Cristo, a ex-panicat Nicole Bahls passou a conhecer mais a história de Jesus para dar vida à rainha Herodíades. "Não sabia que ele tinha sofrido tanto. É muito triste reviver de perto tudo que Jesus passou", disse em entrevista ao UOL. Essa é a primeira vez que Nicole atua no teatro. Considerado o maior espetáculo a céu aberto do mundo, A Paixão de Cristo é encenado no Teatro Nova Jerusalém, no Agreste de Pernambuco.

A ex-panicat, que já atuou no cinema e agora pretende estrear em uma novela, ficou surpresa ao receber o convite para a peça. "Aceitei na hora. Minha primeira vez no teatro e já na Paixão de Cristo. Graças a Deus o elenco e a direção foram muito pacientes comigo. O Victor [Fasano, que interpreta o Rei Herodes] me ajudou muito", afirma.

(Foto: Divulgação)

Para encarar o desafio, ela teve orientações de um coach e de uma fonoaudióloga. O maior problema foi ter de adaptar o sotaque. "Foi meio complicado para mim porque se eu não controlasse o sotaque, eu não dava vida à personagem", conta.

A personagem de Nicole só tem duas dalas, mas tem destaque pelo figurino luxuoso e pelas marcações em cena. Nicole não conhecia a história de herodíades e precisou pesquisar sobre a rainha. No espetáculo, ela revive os últimos dias de Jesus na Terra e só aparece na cena do Bacanal ao lado de Herodes quando ele recebe Jesus já capturado pelos guardas do Templo.