'Ninguém é feliz como em comercial de margarina', diz Sandy sobre seu casamento

Em participação no programa "Vai, Fernandinha", do canal Multishow, nesta terça-feira, 10, o casal Sandy e Lucas Lima conversou com a apresentadora Fernanda Souza sobre o relacionamento entre eles, que já dura 18 anos entre namoros, términos e casamento.

Sandy contou que os dois se conheceram em outubro de 1998, quando ela foi a um show da Família Lima. "Ele tinha 16 anos. Eu estava namorando outro menino em segredo e a gente ficou amigo. Meu namoro estava esfriando, quando eu estava para terminar ele começou a dizer que estava gostando de uma menina e fui percebendo que era eu. Falei 'eu também estou gostando de você'", disse a cantora.

A filha de Xororó também falou que o namoro deles teve um início conturbado e que chegaram a terminar duas vezes por conta da personalidade forte dos dois. "Ficamos separados um ano e meio, ele namorou, eu tive paixonites por aí. Meu irmão o chamou pra passar o carnaval na fazenda e ele estava uma pessoa totalmente diferente, resolveu ser o cara: comia e dormia nos horários regulares, lia mitologia grega, estava lindo, sarado. Depois soube que era só para me conquistar", brincou Sandy, revelando que desde então nunca mais se separaram.

Após se casarem em 2008, Sandy pensou que não ia aguentar por muito tempo o matrimônio. "Nos primeiros seis meses de casamento achei que ia ficar louca, achava que ele fazia coisas para me provocar, mas era só o jeito dele", falou. Ela reconheceu que nenhum casamento é perfeito o tempo inteiro, mas que os dois se entendem porque eles escolhem estar juntos.

"Ninguém é feliz como em comercial de margarina. Não é fácil, mas é possível. A gente escolhe estar junto, não é porque tenho filho e 'filho segura casamento', não é porque 'estamos há muito tempo e todo mundo tem defeitos, se separar e arrumar outro tem que aturar os defeitos do outro', não é isso. A gente escolhe estar junto", afirmou Sandy.

"Não é um relacionamento fácil, uma alegria o tempo inteiro, mas a gente consegue reconhecer que vale a pena", concordou Lucas. "A gente é muito perfeccionista, temos ideias divergentes e os dois são teimosos, têm muitas convicções. O Lucas me ajuda a me enxergar como pessoa. Descobri quem sou musicalmente ainda mais, ele me ajuda a me entender, é meu terapeuta, meu psicólogo em casa", completou Sandy.