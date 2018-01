Nino, Edson e Nílton voltam a treinar com bola no Fazendão

Eles podem reforçar o Bahia no jogo contra o Jacobina, domingo (4), às 16h

Apesar do Bahia ter jogado na terça-feira (30) à noite pela Copa do Nordeste, em Teresina, a manhã desta quarta-feira (31) foi bastante movimentada no Fazendão. Os jogadores que não viajaram para enfrentar o Altos pelo torneio regional trabalharam forte no centro de treinamento tricolor. A novidade da atividade com bola realizada em campo foi a presença do lateral-direito Nino Paraíba e dos volantes Edson e Nílton.

Os três devem ficar à disposição do técnico Guto Ferreira para a próxima partida do Esquadrão. Depois de vencer o Altos por 2x0 pelo Nordestão, o Bahia visita o Jacobina, domingo (4), no estádio José Rocha, às 16h, pelo Campeonato Baiano. Nino está recuperado do trauma no tornozelo. Edson e Nílton já não se queixam mais de dor muscular.

Com um incômodo no quadril, Régis fez tratamento de fisioterapia e uma atividade na academia. Já o lateral-direito João Pedro segue no departamento médico tratando da pancada que levou no joelho.

Todo o elenco tricolor volta a treinar na quinta-feira (1º) à tarde, às 16h. O Bahia é sexto colocado no estadual, com quatro pontos após três rodadas.