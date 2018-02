Nintendo confirma filme de Mario Bros com mesmo estúdio de Minions

Pelo Twitter, a gigante dos games confirmou a franquia da animação

Clássico do mundo dos games, o Super Mario Bros vai ganhar uma franquia de animação com o mesmo estúdio que realizou Meu Malvado Favorito, A Era do Gelo e Minions. A informação foi anunciada pela empresa de jogos Nintendo em seu Twitter, na madrugada desta quinta-feira (1/2).

Com mais de 330 milhões de jogos vendidos, o encanador mais famoso do mundo vai voltar às telas com a Illumination Entertainment, subsidiária da Universal Studios. "Nintendo e Illumination estão se associando a um filme estrelado por Mario, co-produzido por Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri!", revelou o comunicado.

Ainda sem data de estreia, o filme será co-produzido por Shigeru Miyamoto (criador de Mario) e Chris Meledandri (proprietário da Illumination). Essa, porém, não é a primeira vez que o personagem ganha as salas de cinema. Em 1993, foi lançado o filme Super Mario Bros, protagonizado por Bob Hoskins e John Leguizamo, com direção dirigido por Annabel Jankel e Rocky Morton.