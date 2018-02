No azul do mar: Carnaval Náutico atrai mais de 120 embarcações

Denny Denan animou os foliões a bordo de um palco flutuante próximo ao Solar do Unhão

O palco flutuante em plena Baía de Todos os Santos transformou o mar em mais um circuito da folia. Há aproximadamente 100 metros de distância da Bahia Marina, o Carnaval Náutico reuniu neste domingo mais de 120 embarcações, segundo estimativa do Grupo Trimar Eventos Náuticos, que organizou a festa com o apoio da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

O cantor Denny Denan (ex-Timbalada) comandou o agito e começou o show saudando as rainhas das águas, com É D’Oxum e na Beira do Mar (Iemanjá). “Fiquei muito feliz com o convite, principalmente em um momento de grande importância para mim por ser meu Carnaval solo. Vim com essa responsabilidade grande. É uma alegria fazer esta festa diferente, que foge do cotidiano de rua, bloco e camarote. E aqui na Baía de todos os Santos vai ser mais lindo ainda”, disse o cantor.

E não faltaram sucessos para embalar os timbaleiros e agora, ‘denizeiros’. Mimar Você, Beija-Flor, Água Mineral e Latinha foram só algumas das canções que fizeram parte da trajetória do cantor na Timbalada. A nova música de trabalho, Dançadeira, também marcou presença na folia em alto mar. “É uma fase nova e eu estou feliz pra caramba com tudo isso que está acontecendo. Hoje tem três escunas de fãs que vieram e fizeram até camisas que esgotaram. Tudo que tem alegria sempre dá certo”.

Uma galera que curte o cantor deste os tempos de Timbalada não abriu mesmo mão de participar do Carnaval Náutico. Os turistas paulistas Renata Fernandes, Emanuele Lucena, Natália Ramos e Guilherme Fedozzi alugaram um barco (depois de muita barganha) pela bagatela de R$ 2,5 mil, só para aproveitar o show bem pertinho do palco.

“Espero muita animação, champanhe e mergulho. O balanço do mar vai ajudar no ziriguidum”, brincou Renata. “A gente gostava muito da banda e sempre acompanhou o trabalho dele. É uma ótima oportunidade de ter esse contato com a carreira solo de Denny junto com um visual desses”, completa.

Há 19 Carnavais em Salvador, o paulista Gustavo Fedozzi, garante que gosta tanto da folia toda, que está quase pedindo dupla cidadania. “Eu achei isso aqui genial. Metade da minha vida, eu venho para o Carnaval de Salvador e vejo que ele está sempre se reinventando. Sou quase baiano”.

O carnaval de Denny não para. Amanhã (12) tem Pipoca no Campo Grande a partir das 14h, Carnaval de bairro em Cajazeiras às 19h e show no Camarote do Nana (Circuito Barra-Ondina). Na terça-feira (13), o cantor leva o trio pipoca para o Circuito Dodô e se apresenta logo após no Camarote Club. O Carnaval nem acabou ainda, mas o artista já anunciou que vai ter ressaca: “Vamos fazer na quinta-feira uma ressaca só nossa. Depois do Carnaval também estão nos nossos planos, a gravação de um álbum novo e um dvd”, afirma.

Como não tirar o pé do chão? Mar e muita percussão tomou conta da Baía de Todos os Santos (Aristeu Chagas/Divulgação) Em seu primeiro Carnaval solo, o cantor Denny Denan fez a festa relembrando antigos sucessos da Timbalada além de canções novas, como Dançadeira (Priscila Natividade/ CORREIO) Os turistas paulistas alugaram um barco só para ficar mais perto do palco durante o show (Priscila Natividade/ CORREIO) Palco flutuante ficou a 100 m de distância da Bahia Marina (Aristeu Chagas/Divulgação)

Inovação

Segundo um dos sócios da Eventos Náuticos, Leonardo Macedo, o Carnaval Náutico veio para ficar. “A festa de hoje não deixa de ser um laboratório para os próximos anos. A quantidade de lanchas alugadas no evento de hoje foi muito grande, o que acaba desenvolvendo economicamente a Baía de Todos os Santos”.

Apesar de este ter sido o primeiro Carnaval no mar, os eventos de verão acontecem há quatro anos desde quando Leo, que é também vocalista da banda de forró Estakazero, começou a fazer o “Estaka na água”, dentro do próprio barco. “Foi uma coisa super espontânea e pequena no inicio. Mas aí a frequência começou a crescer e foi onde enxergamos uma visão empresarial. O Carnaval Náutico surgiu com a intenção de mostrar um lado de Salvador que o Carnaval não mostra e trazer essa musicalidade também para o mar. A Baía de Todos-os-Santos é um lugar lindo e precisamos aproveitar esse potencial”, destaca.