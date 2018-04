No Brasileirão feminino, Vitória estreia contra o Botafogo-PB

Outro representante baiano no torneio, o Lusaca encara o São Gonçalo-CE, fora de casa

O time de futebol feminino do Vitória fará sua estreia no Campeonato Brasileiro Série A2 contra o Botafogo-PB. O confronto será no dia 25 de abril, às 15h, no Barradão.

Durante a fase inicial, o torneio contará com 16 equipes, divididas em dois grupos, que vão se enfrentar em turno único. O Vitória está no grupo 15, ao lado de Botafogo-PB, Tiradentes-PI, ESMAC-PA, Lusaca-BA, 3B Sport-AM, São Gonçalo-CE e Sampaio Corrêa. Avançam à segunda fase (semifinais) os dois melhores times de cada grupo. As duas equipes que chegaram às finais, previstas para os dias 8 e 11 de junho, garantem o acesso à primeira divisão.

Em seu primeiro Brasileirão feminino, o técnico rubro-negro Lucas Grillo falou da expectativa para a competição. "Estou muito feliz em estrear no Brasileirão. Nosso caminho não será fácil, pois o grupo está bastante equilibrado. Vamos fazer cinco jogos em Salvador, quatro como time mandante e um como visitante e isso ajuda a diminuir o desgaste com viagens. Vamos dar um passo de cada vez no campeonato em busca do acesso", disse.

Em casa, além de encarar o Botafogo-PB, as Leoas enfrentarão ESMAC-PA, 3B Sport-AM e Sampaio Corrêa.

No ano passado, o Vitória fez campanha muito ruim no Brasileirão e terminou na lanterna, o que culminou no rebaixamento.

Outro baiano

Outro time que representará a Bahia no torneio, o Lusaca fará sua estreia no dia 25 de abril, em jogo diante do São Gonçalo-CE, fora de casa. A partida será às 15h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O duelo entre as duas equipes baianas será no dia 16 de maio, em Pituaçu.