No final, Universo/Vitória bate o Bauru e se recupera no NBB

Leão bateu paulistas por 82x77 no Ginásio de Cajazeiras

A derrota para o Campo Mourão, na última semana, ainda estava entalada na garganta. Para superá-la, nada melhor do que conseguir um triunfo na marra contra um grande adversário. Nesta segunda (5), no Ginásio de Cajazeiras, o Universo/Vitória chegou a estar perdendo do Bauru por 12 pontos de diferença mas virou o placar no minuto final e venceu a partida por 82x77.



No dia 13, o Leão, atualmente em 6º, faz sua última partida em casa pela fase classificatória, enfrentando o Franca, de Leandrinho e 3º colocado, às 19h30. Nas últimas duas rodadas, o rubro-negro encara o Minas (dia 25) e Flamengo (dia 27), ambos fora de casa.



Nesta segunda (5), o primeiro tempo foi de intenso equilíbrio. Na primeira parcial, um jogo com defesas fortes e que terminou com vitória dos baianos por 15x14. No período seguinte, o Leão seguiu ligeiramente melhor, vencendo por 22x20 e ficando com 37x34 no placar geral.



Mas tudo desandou depois do intervalo. O Bauru veio forte, usando a presença de Rafael Hettsheimeir no garrafão. Na parcial final, o Vitória, que perdia por 58x48, soube voltar para o jogo e contou com 11 pontos de Okorie e 10 de Dawkins para virar o marcador e conseguir vencer a partida. Okorie, com 17 pontos, foi o cestinha rubro-negro no duelo.