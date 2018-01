No Instagram, Tréllez se despede do Vitória: 'Decisão difícil'

Atacante foi negociado e assinou com o São Paulo por quatro anos

O atacante colombiano Santiago Tréllez usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (29) para se despedir do Vitória. Tréllez foi negociado com o São Paulo e assinou por quatro anos com o tricolor paulista. Em texto publicado em sua conta no Instagram, o jogador afirmou que espera voltar ao Leão um dia.

"Foi uma decisão difícil, pois como pode ver nas outras fotos, estive feliz aqui o tempo todo, e sempre tive o apoio de vocês. De coração, espero que não seja um adeus, pois sempre busquei dar o melhor de mim para o clube, dentro e fora de campo, sempre fiz o que pude para honrar a chance que me foi dada. Mas hoje, preciso viver novas experiências e agarrar a oportunidade que Deus colocou em meu caminho", disse Tréllez.

Contratado durante o Brasileirão do ano passado, Tréllez foi um dos destaques do Vitória e terminou a competição como artilheiro do Leão com dez gols, ajudando o clube a escapar do rebaixamento. O bom rendimento despertou o interesse de algumas equipes. Antes de fechar com o São Paulo, o colombiano recebeu propostas de Santos e Corinthians.

Pelo acordo, o São Paulo pagou ao Vitória R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos do atacante. A negociação prevê ainda que o rubro-negro receberá uma porcentagem em caso de venda futura ou o valor de R$ 2 milhões, caso Tréllez não seja vendido pelo tricolor paulista no período de quatro anos, totalizando R$ 8 milhões.

Confira a nota de Tréllez publicada no Instagram: