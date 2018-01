No Joia, Bahia estreia no Baianão contra Bahia de Feira

Tricolor inicia busca pelo título do estadual no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana

O primeiro passo é neste domingo (21), às 16h, contra o Bahia de Feira, no Joia da Princesa, mas o olhar do Bahia já está lá na frente, na reta final do Campeonato Baiano. Não é segredo nem utopia dizer que a dupla Ba-Vi é a grande favorita ao título da competição que começa hoje e a fazer a decisão nos dias 1º e 8 de abril.

Para o tricolor, ser campeão estadual em 2018 significa impedir o tri do rival, além da conquista em si, que representaria seu 47º troféu do torneio. São duas edições sem o maior título do estado, desde quando bateu o Vitória da Conquista em 2015, e cinco sem vencê-la em cima do rubro-negro (desde 2012).

O técnico Guto Ferreira comandava o Bahia no ano passado e deixou a taça escapar após dois empates na final: 1x1 na Fonte Nova e 0x0 no Barradão. Como tinha a vantagem de jogar por dois empates, foi o Vitória quem comemorou. A pressão para retomar o título e sustentar um “legado” já veio de cima.

“Acho que a torcida tem um carinho pelo Campeonato Baiano, a gente entra em qualquer competição para brigar. Apesar de ter dois anos que não vencemos, vamos brigar por um legado que é de ser o time mais vencedor do campeonato”, cobra o presidente tricolor, Guilherme Bellintani. A estreia, hoje, será transmitida ao vivo pela TV Bahia.

Depois de estrear na temporada com derrota para o Botafogo-PB por 1x0, pela Copa do Nordeste, Guto Ferreira acredita que o time vai evoluir com o passar dos jogos. “Com o crescimento da parte física e mais tempo para entrosar, de trabalhar movimentos táticos, a equipe vai crescer e chegar onde a gente quer. Ainda existem peças que estão em fase de treinamento. O time está em formação. À medida que se avaliar necessidades, vai se trabalhar para buscar”.

Jogadores poupados

Guto não mandará a campo uma equipe toda reserva, mas vai poupar alguns jogadores, e com isso o time terá mudança em todos os setores.

Titular na derrota para o Botafogo-PB, o atacante Edigar Junio nem viaja para Feira de Santana. Hernane será o centroavante.

No meio-campo, o volante Edson deve ter a companhia de Elton, já que Nilton foi poupado. O ex-jogador do Cruzeiro vem de duas temporadas no futebol japonês e fica em Salvador para aprimorar a forma física.

Quem também não estará no duelo é o zagueiro Lucas Fonseca. Rodrigo Becão e Everson aparecem como opções para compor a defesa ao lado de Tiago. Douglas Grolli foi regularizado depois do tempo limite para jogar na primeira rodada.

Apesar das primeiras impressões positivas deixadas por João Pedro e Léo, os laterais Nino Paraíba e Mena podem aparecer na equipe. O chileno, inclusive, dá opção de ser utilizado no meio.

“A ideia inicialmente era repetir a equipe nos dois primeiros jogos, porque existe também a adaptação e, se a gente precisa ganhar ritmo, precisamos fazer um número de jogos, mas também não correr risco de lesão”, ponderou Guto Ferreira.

O provável time do Bahia tem Douglas, João Pedro, Tiago, Everson e Léo; Edson, Elton, Zé Rafael, Régis e Elber; Hernane.