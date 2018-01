No primeiro teste do ano, Bahia perde para o Botafogo-PB na Fonte

Tricolor tomou o gol aos cinco minutos, desperdiçou muitas chances e até pênalti com Edigar

Um início apagado do tricolor, mas suficiente para que o Botafogo-PB marcasse um gol aos cinco minutos de jogo e garantisse o triunfo por 1x0 em plena Fonte Nova. No reencontro do time de Guto Ferreira com a torcida, ficou o gosto amargo da derrota na estreia da Copa do Nordeste.

Quando a bola rolou, o Bahia mostrou nitidamente a falta de ritmo de jogo. Por sinal, era a primeira vez que essa equipe jogava junta no ano, já que não houve amistoso ou sequer jogo-treino durante os 15 dias da pré-temporada. Sem nada a ver com isso, o Botafogo-PB colocou muita velocidade desde o início da partida e abriu o placar logo aos cinco minutos.

O capitão Tiago falhou ao tentar dominar a bola e ela sobrou para Allan Dias emendar uma bomba de primeira e contar com a colaboração do goleiro Douglas para fazer 1x0. O tricolor errava muitos passes, principalmente no setor de meio-campo, com Edson e Régis.

Aos 14, Elber fez boa jogada e tocou para Edigar Junio sofrer pênalti. O camisa 11 foi para a cobrança, mas bateu mal e Edson defendeu. Edigar já havia perdido uma penalidade no último jogo de 2017 na Fonte Nova, diante da Chapecoense.



Após os 25 minutos, o jogo do Bahia conseguiu fluir melhor e algumas oportunidades foram criadas, principalmente com Zé Rafael e João Pedro, que mostraram bom entrosamento pelo lado direito. Mas faltava capricho na finalização.

Mais chances

O Bahia voltou do intervalo decidido a virar o placar. Régis fez grande jogada pela esquerda, deixou o marcador na saudade e só rolou para Elber pegar de primeira e mandar por cima.

A segunda boa chance saiu em jogada individual de Edigar. Ele recebeu dentro da área, deu um drible seco no zagueiro e bateu colocado, com o pé esquerdo, mas a bola passou tirando tinta do travessão. Para aumentar o poder de fogo do time, Guto trocou Edson e Nilton por Elton e Vinícius. Minutos depois, a última cartada do técnico tricolor foi a entrada de Hernane no lugar de Elber.

Na base da pressão, o Bahia tentou o gol de empate e chegou perto no bom chute de Vinícius de fora da área, que Edson foi buscar no canto.O Bahia encara agora o Bahia de Feira, domingo, às 16h no estádio Joia da Princesa pelo Baianão.