No Rio, tiroteio fecha os dois sentidos da Linha Amarela

Alguns motoristas pararam os carros na via e e outros optaram por voltar na contramão

Um confronto entre policiais militares e criminosos interditava, por volta das 12h30 desta quarta-feira, 31, os dois sentidos da Linha Amarela, nas zonas norte e oeste do Rio, no trecho na altura da Cidade de Deus, em Jacarepaguá.

De acordo com informações da Globo News, agentes do 18º Batalhão estavam fazendo uma ronda pelo Caminho do Outeiro, em Jacarepaguá, na zona oeste, quando foram recebidos por criminosos armados.

Imagens mostram que vários carros estão parados na via e alguns estão voltando na contramão. Alguns motoristas chegaram a buscar abrigo atrás dos carros - ou até mesmo abandonaram seus veículos Em nota no Twitter, o Centro de Operações do Rio, pede aos motoristas para evitar a região.