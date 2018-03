Noite orquestrada: Orkestra Rumpilezz e Thiago Arancam abrem Festival da Cidade

Programação começa esta noite, no Centro Histórico de Salvador, e segue até o dia 1º

Salvador completa 469 anos na próxima quinta-feira (29), mas a festa para celebrar a primeira capital do Brasil começa hoje e segue até o próximo dia 1º de abril. E não é mentira! Em sua sexta edição, o Festival da Cidade reúne mais 60 atrações, distribuídas em 14 locais diferentes.



O evento começa em pleno Centro Histórico, no coração da cidade, com a pompa que a data exige. A Noite Orquestrada acontece logo mais, às 19h, com shows da Orquestra Rumpilezz e do cantor lírico Thiago Arancam, no Terreiro de Jesus.

Depois de passar por mais de 40 países e subir em 500 palcos, Thiago volta ao Brasil para pela primeira vez se apresentar em uma praça pública. No espetáculo Bela Primavera, ele aproxima o mundo lírico da Música Popular Brasileira.

Tenor lírico Thiago Arancam faz show no Terreiro de Jesus hoje (Foto: Divulgação)

Já Letieres Leitte & Orkestra Rumpilezz apresentam as raízes rítmicas afro-baianas, traduzidas na harmonização do jazz. O concerto contará também com sucessos das obras do maestro Moacir Santos.



Já no sábado, os destaques são Xand e a banda Aviões do Forró (19h) e Psirico (21h), na Praça da Revolução, em Periperi.

Os principais shows no domingo ocorrem no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, com a banda Duas Medidas (19h) e o cantor Léo Santana (21h).



Na quarta-feira (28), véspera do aniversário, a festa na Praça da Mariquita, no Rio Vermelho, será comanda pelo roqueiro Márcio Mello (19h) e a cantora Marina Lima (21h).



Mais que shows

As comemorações contam ainda com outras opções culturais, como brincadeiras, oficinas artísticas, exposições e esportes.

Espalhadas pela cidade elas vão desde o Centro, com eventos no Teatro Gregório de Mattos e Espaço Cultural da Barroquinha, por exemplo, a ações gratuitas nos Espaços Boca de Brasa em Cajazeiras, Bairro da Paz e Candeal.



De hoje a domingo, a Praça Municipal é palco do espetáculo A Paixão de Cristo, montado com um elenco de 100 voluntários. As apresentações gratuitas acontecem às 18h30.

Exposição gratuita Orixás da Bahia volta ao Espaço Cultural da Barroquinha

Como parte do Festival, volta a cartaz a exposição Orixás da Bahia, no Espaço Cultural da Barroquinha. Já no Teatro Gregório de Mattos, é possível prestigiar de quarta a domingo, das 14h às 18h, a exposição interativa Gregórios, que remonta a atmosfera seiscentista da Salvador vivida pelo poeta, através da luz, sons, imagens e objetos. No mesmo espaço, de hoje a domingo, sempre às 19h, será apresentada a Mostra Gregório em Cena - O Boca do Inferno. Os ingressos custam R$ 30 | R$ 15.



Com uma programação para toda família, a feira Coreto Hype chega ao Parque da Cidade neste fim de semana, das 9h às 18h, com gastronomia, artesanato e música.

Domingo é o dia da galera que curte esportes. Uma corrida comemorativa do Aniversário de Salvador, passará por pontos históricos. São duas largadas simultâneas, às 6h30: uma no Rio Vermelho (para quem for correr 16km) e outra no Comércio (para quem for correr 8 km), ambas tendo como destino final a Ponta do Humaitá. Também no domingo, haverá um passeio ciclístico com saída do Salvador Shopping, às 8h, e chegada no Farol da Barra.