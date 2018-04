Noiva de Kannário posta foto usando vestido de casamento

Ela marcou Kannário em outra foto e deu o recado: "Estou pronta, viu, amor?"

Noiva do cantor e vereador Igor Kannário (PHS), Laíza Mattos usou as redes sociais para postar uma foto usando um vestido de noiva - mas ainda não é o que ela usará para subir ao altar com o músico.

O casamento deve acontecer no final do ano. O noivado foi em fevereiro deste ano, quando Kannário pediu a mão da namorada em um restaurante.

"Calmaaa meu casamento é só no final do ano kkkk hj tive o prazer de sentir o gostinho do dia mais esperado pela mulher (casamento ) tenho que agradecer a @lccerimonialistas pelo convite lindo, @marizanirato pelo vestido incrível da @mzaniratobahia, make e penteados que n quero tirar da linda @veruskabispo e agradecer a todos do @maisonenchantecerimonial pela recepção e cuidados", escreveu ela na legenda. Ela marcou Kannário em outra foto e deu o recado: "Estou pronta, viu, amor?".