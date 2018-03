Noiva morta em voo com amigas era empresária e socialite

Sete amigas estavam voltando de despedida de solteira quando jato caiu

Mina Basaran, a socialite turca que morreu em um acidente aéreo no domingo (12), era uma influenciadora digital que tinha quase 90 mil seguidores apenas no Instagram. Ela também era empresária e chegou a fazer um ensaio fotográfico para a Vogue em 2017.

A noiva estava no luxuoso hotel One&Only Royal Mirage, em Dubai, com sete amigas que estavam ali para sua despedida de solteira. Aos 28 anos, ela era noiva do turco Murat Gezer desde outubro de 2017. Os dois tinham casamento marcado para abril.

Amigas estavam voltando de despedida de solteira (Foto: Reprodução)

As amigas voltavam para Istambul quando o jatinho em que estavam, que era da família de Mina, caiu no Irã, batendo em montanhas. Pouco antes, o piloto tinha informado que estava com problemas técnicos e pedido autorização para voar mais baixo para tentar pousar. Todas as 11 pessoas a bordo morreram, incluindo Mina, suas sete amigas, dois tripulantes e o piloto.

Mina trabalhava em alguns dos empreendimentos do pai, que é um empresário bilionário, e era dona do Ramada Resord Bodrum, na Turquia, e de uma agência de passeios de barcos. Ela também fazia parte do conselho de administração do Basaran Yatirim Holding, responsável por unir várias empresas da área de turismo e aviação.

(Foto: Reprodução)

A formação de Mina foi feita na privada European Bussiness School London, no Reino Unido, onde estudou administração de marcas de luxo. Na Turquia, estudou administração de empresas na Koç University.

Mina usava as redes sociais também para informar sobre seu empreendimento imobiliário, a Mina Towers, apartamentos de luxo em um condomínio que contava com academia, sauna e spa. Outras fotos mostravam a noiva se divertindo em viagens e com os amigos.

Mina estava noiva (Foto: Reprodução)