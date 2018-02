Nora de Donald Trump é internada após abrir envelope com pó branco

A polícia ainda não sabe do que se trata, mas disse não ser perigoso

A nora do presidente dos Estados Unidos, a esposa do filho mais velho, Donald Trupm Jr, foi hospitalizada em Nova York na manhã desta segunda-feira (12) depois de abrir um envelope com um pó branco. A Casa Branca ainda não confirmou o ocorrido.

Donald Trump Jr e a esposa Vanessa Trump (Foto: AFP)

De acordo com a Reuters, a polícia analisou o pó e disse que ele não oferece perigos. Vanessa Trump estava em seu apartamento e passou mal ao entrar em contato com o pó que estava dentro da carta. O Departamento de Polícia de Nova York ainda não esclareceu do que se trata o pó.

Vanessa foi atendida pelo serviço de emergência com tosse e náuseas. A mãe dela também foi atendida, apesar de estar sem sintomas. O Departamento de Polícia de Nova York e agentes do Serviço Secreto estão investigando o caso.