Nordestão: Bahia encara velho conhecido e Vitória vai ao Maranhão

Sorteio das quartas de final definiu também que o clássico baiano só será possível na final

A dupla Ba-Vi conheceu seus adversários nas quartas de final da Copa do Nordeste após sorteio realizado nesta segunda-feira (2), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Atual campeão, o Bahia vai enfrentar o Botafogo-PB, equipe que ocupou o mesmo grupo do tricolor na fase anterior. Já o Vitória enfrentará o Sampaio Corrêa, que foi segundo colocado do grupo D, que teve o Ceará como líder.

As datas e os horários das partidas ainda não foram detalhados pela CBF. No entanto, a tabela básica da competição reserva os dias 2 e 23 de maio para as quartas de final. Por terem avançado em primeiro lugar na fase de grupos, Bahia, Vitória, Santa Cruz e Ceará farão o jogo de ida como visitante e o de volta em casa.

Chaveamento da Copa do Nordeste (Foto: Reprodução/CBF)

Os outros confrontos das quartas de final são Santa Cruz x ABC e Ceará x CRB. O caminho nas fases seguintes também está definido, e o clássico Ba-Vi só será possível caso os dois clubes baianos cheguem à final do campeonato.

Se o Vitória eliminar o time maranhense, terá como adversário na semifinal o Santa Cruz ou o ABC. Já o Bahia, se passar pela equipe paraibana, baterá de frente com Ceará ou CRB.

As semifinais do Nordestão serão disputadas durante a Copa do Mundo, nos dias 19 e 26 de junho. O mesmo acontecerá com a decisão, nos dias 3 e 10 de julho.