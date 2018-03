Nordeste tem 9 mil vagas abertas em concursos públicos

Na Bahia, Uesc oferece 32 vagas para nível médio e superior; maior salário em disputa é de R$ 26.125,17, para juiz substituto no Ceará

Na Bahia, Uesc oferece 32 vagas para nível médio e superior

Pelo menos 9.003 vagas estão com inscrições abertas na região Nordeste. Na Bahia, o certame da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus, oferece 32 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva.

As chances são para nível médio e superior, com remuneração de até R$ 2.648,86. Os interessados devem se inscrever até o dia 11 de março por meio do site consultec.com.br e uesc.br. As taxas custam R$ 50 e R$ 100.

Demais Estados

No Maranhão, a prefeitura de Caxias oferece 1.176 chances para os candidatos conseguir um cargo público. As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e a remuneração pode chegar a até R$ 5.000,00. Os interessados devem realizar inscrição pelo site institutomachadodeassis.com.br até o dia 30 de março. A taxa custa R$ 49, para nível fundamental; R$ 65, para nível médio; e R$ 95 para nível superior.

Outras oportunidades são ofertadas pela Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. São 587 vagas imediatas para todos os níveis de escolaridade e as remunerações chegam a R$ 3.101,67. Quem desejar se inscrever tem até o dia 16 de março, por meio do site institutoaocp.org.br, com taxa de R$ 40 para nível fundamental, R$ 55 para médio ou R$ 70 para os cargos de nível superior.

No Rio Grande do Norte, a prefeitura de Natal abriu concurso destinado a preencher 1.647 vagas no quadro de servidores da Secretaria de Saúde. As remunerações ficam entre R$ 998,68 e R$ 1.369,61 para cargos de níveis médio e técnico. Para os cargos de nível superior, a remuneração fica entre R$ 2.396,01 e R$ 4.601,17 . As inscrições para o certame seguem até o dia 9 de abril, por meio do site comperve.ufrn.br. As taxas custam R$ 80 ou R$ 100.

Já no Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT-PE) a oportunidade é para cargos com remunerações variantes entre R$ 6.708,53 e R$ 11.006,82.

Os interessados podem se inscrever até amanhã (6/3) no site concursosfcc.com.br. A taxa de inscrição varia entre R$ 52,50 para cargos de nível médio e R$ 67,50 para os de ensino superior.

Para aqueles concurseiros formados em Direito e que sonham em passar em concursos de magistratura, a chance está no certame aberto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE). O órgão está oferecendo 50 vagas de juiz substituto, sendo 10 delas reservadas a negros e duas a pessoas com deficiência. A remuneração inicial é de R$ 26.125,17. Entre as exigências feitas aos candidatos está a de ter experiência mínima de três anos em atividade jurídica. Os candidatos interessados podem se inscrever até o dia 20 de março no site da organizadora do concurso (cespe.unb.br). A taxa de inscrição custa R$ 250.