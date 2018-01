Nos pênaltis, Náutico elimina Itabaiana e entra no grupo do Bahia

Time pernambucano garantiu a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste

Após dois empates por 0x0, Náutico e Itabaiana decidiram a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste nas penalidades. O time pernambucano foi mais competente na disputa e venceu por 5x4, na Arena Pernambuco, neste sábado (13). Medina converteu o pênalti que selou a classificação. O goleiro Jefferson defendeu duas cobranças do Itabaiana.

O Timbu será um dos adversários do Bahia no grupo C do torneio, ao lado de Altos-PI e Botafogo-PB. O Náutico, do técnico Roberto Fernandes, estreia na próxima quarta-feira (17), recebendo o Altos-PI na Arena Pernambuco, às 19h. Bahia e Botafogo-PB estreiam no dia seguinte, às 21h15, na Fonte Nova.