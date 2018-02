Nos segundos finais, Universo/Vitória bate o Vasco no Rio

Rubro-negro passou todo o jogo atrás, mas tirou diferença dos cariocas e ganhou por 89x84

Num final emocionante, o Universo/Vitória venceu o Vasco por 89x85, nesta terça (6), no ginásio de São Januário, no Rio, pela 18ª rodada do NBB 2017/18. A partida só foi decidida nos últimos segundos.



Com as duas defesas pouco efetivas, o primeiro quarto foi de intenso volume de cestas. Tudo ia bem equilibrado até a metade do período, com as equipes empatadas em 13 pontos. No entanto, com três cestas de três seguidas, o Vasco abriu uma vantagem de nove pontos, que chegou a 11 no final da parcial (30x19).



Ambas as defesas voltaram melhor no 2º quarto e os ataques passaram a errar mais. O Leão chegou a cortar a diferença para apenas quatro pontos, mas permitiu que o cruzmaltino voltasse a crescer em quadra e foi para o vestiário nove pontos atrás.

Na volta, novamente os ataques se deram bem frentes às defesas, mas desta vez de forma mais equilibrada. Do lado rubro-negro, Murilo e Dawkins contribuíram juntos com 13 pontos, enquanto, pelo alvinegro, Jackson e Renato marcaram 14. Mas no fim do período, melhor para o Leão, que cortou mais um pouco a vantagem (67x59).



Com um bom início de última parcial, o Vitória voltou a encostar no placar. A partida ficou lá e cá e vantagem vascaína ficou em apenas um ponto no minuto final. Nos lances livres de André, o Leão virou em 85x84 e manteve a dianteira no placar até o apito final.

Próximo jogo

O Leão permanece na capital carioca, onde enfrenta o Botafogo, na quinta (8), às 19h. A partida acontece no ginásio Oscar Zelaya.