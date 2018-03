Nós vamos fazer um grande muro com o México, diz Trump

Na ocasião, Trump destacou ainda as medidas de segurança nacional que ele tem tomado, como o aumento da fiscalização das fronteiras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou nesta terça-feira em Los Angeles o compromisso de construir "um grande muro" com a fronteira do México. "Ele será muito efetivo para afastar a ameaça à nossa nação", disse, em evento com membros das Forças Armadas.

Trump destacou ainda as medidas de segurança nacional que ele tem tomado, como o aumento da fiscalização das fronteiras. Segundo o presidente americano, ele tem "livrado os EUA" de ameaças sem "ferir a Justiça".

No discurso em Los Angeles, o presidente destacou ainda o trabalho do chefe de gabinete, general John Kelly. "Ele tem feito um grande trabalho em Washington", disse.

Após a demissão de Rex Tillerson do Departamento de Estado, cresceu o rumor na imprensa americana que o próximo a sair pode ser o general Kelly.

Mais cedo, em San Diego, durante visita a um protótipo do muro que deseja construir na fronteira com o México, Trump disse que tem um "grande relacionamento" com o presidente daquele país, Enrique Peña Nieto.

"Ele é um garoto fantástico, com quem nós queremos trabalhar. Vamos ver agora se isso acontece ou não", disse.