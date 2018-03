Nova etapa de credenciamento para mototaxistas começa nesta segunda

Até agora, já se credenciaram 720 interessados

Começa na segunda-feira (12) a entrega de documentos para o credenciamento de mototaxistas em Salvador. Ao todo, serão distribuídas 2.938 autorizações para trabalhar com mototáxi na capital baiana. Interessados devem ir até a Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris, até o dia 12 de junho. Toda documentação exigida está disponível no edital, publicado no site da Semob.

Entre as exigências do edital estão cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em nome do interessado, cópia da Carteira de Habilitação na Categoria A, CPF, atestado médico de sanidade física e mental, que tenha sido emitido há no máximo 30 dias, e Certidão Negativa Criminal.

Até agora, já se credenciaram 720 interessados. O secretário de Mobilidade, Fábio Mota, diz que a meta é nesta nova etapa conseguir preencher todas as vagas abertas. “Esse procedimento permite que tanto o usuário quanto o mototaxista tenha maior segurança, já que o permissionário que receber a autorização terá passado por todas as exigências, preenchido os requisitos legais do certame, o que possibilita o reconhecimento da profissão”, explica.

O presidente da Associação dos Motociclistas Profissionais da Bahia (Asmop-BA), Adailton Couto, também destaca a importância do credenciamento. “É importante porque nos dá credibilidade. Basta notar que centenas de profissionais estão credenciados, com crachá na mão, sem infringir a lei. O trabalho no carnaval foi ótimo, tivemos a oportunidade de atuar em áreas destinadas pela Prefeitura, sem se preocupar com a fiscalização. Agora, a Prefeitura está dando mais uma oportunidade de legalizar a atividade, não há desculpa de que não deu para se credenciar por falta de tempo”.

As regras do Decreto Municipal 28.278, de fevereiro do ano, estabelece que para transportar passageiros o motociclista precisa de habilitação na categoria A há pelo menos 2 anos; a moto, de até 250 cilindradas, deve ter no máximo cinco anos de uso, estar em nome do motociclista e ser amarela; o condutor deve usar todos os itens de seguranças determinados pelo decreto e ter curso de especialização sobre condução de passageiros.