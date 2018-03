Nova novela das seis terá romance, humor e aventura

Trama estrelada por Thiago Lacerda e Nathalia Dill é baseada em universo da escritora inglesa Jane Austen

Romance e bom-humor são as marcas de Orgulho e Paixão, novela das seis que estreia terça-feira na Globo, no lugar de Tempo de Amar. A trama de Marcos Bernstein, autor também de Além do Horizonte (2013), é inspirada nas obras da escritora inglesa Jane Austen (1775-1817), autora de Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade.

A novela se passa no início do seculo XX, no fictício Vale do Café, em São Paulo. Ali, vive Ofélia Benedito (Vera Holtz), uma mulher de pouquíssimas posses, casada com o professor Felisberto (Tato Gabus Mendes). O grande sonho dela é arrumar um bom casamento (leia-se: um noivo rico) para cada uma das cinco filhas.

E a chance de realizar seu desejo surge quando ela fica sabendo que acontecerá um baile à fantasia, onde os jovens solteiros e abastados das redondezas serão apresentados às moças da região.

Elisabeta

Mas, para a frustração de Ofélia, uma de suas filhas, Elisabeta (Nathalia Dill), não deseja se casar. Em vez de ir em busca de um marido rico, ela deseja independência e, para isso, quer encontrar um trabalho. “O fato dela querer trabalhar e querer casar com um amor que ela realmente ache, já é um ato bem heroico. O que me impressiona é o jeito que ela é e como ela lida com as situações. Ela tem uma língua afiada e acho isso muito bonito”, disse Nathalia Dill, durante o lançamento da novela no Rio, acompanhado pelo CORREIO.

Mas os planos de Elisabeta começam a mudar quando ela conhece Darcy Williamson (Thiago Lacerda), filho de um industrial inglês que veio implantar as estradas de ferro no Brasil, interpretado por Tarcísio Meira.

Ema (Agatha Moreira) e Jorge (Murilo Rosa)

Lacerda compara seu personagem a Elisabeta: “Os dois têm um temperamento parecido. Ele é uma figura um pouco mais dura, ela é uma mulher com conflitos dela, mas está mais à frente dele. Eu acho que ela é a evolução da espécie dele. Acho que o Darcy olha para a frente e enxerga ela”.

O ator, que interpretou vilões nas suas duas últimas novelas - Alto Astral e A Lei do Amor - diz que sentia falta de viver um herói: “Eu adoro os heróis, e tenho um apreço especial por personagens éticos e íntegros. Minha carreira é cheia desses caras, e eu amo. Fazer vilão é muito divertido, mas chega uma hora que fico com saudade dos heróis”.

Se Elisabeta reluta em aceitar o amor, as outras quatro filhas de Ofélia - Jane (Pâmela Tomé), Mariana (Chandelly Braz), Cecília (Anaju Dorigon) e Lídia (Bruna Griphão) - vivem em busca de uma paixão.

E como naquela época o sonho de quase todas as jovens era casar, a mamãe tratou de torná-las prendadas, como lembra Vera Holtz: "Ofélia tem um único objetivo nesta fase da vida, que é casar as filhas e, de preferência, com homens de posses. A preocupação dela é terrível nesse sentido porque as filhas foram preparadas para isso: sabem cozinhar, bordar, tocar piano...".

Vilã

Mas é claro que não vai faltar uma vilã para atrapalhar os planos de Ofélia e suas filhas: Susana, que faz de tudo para afastar Jane e Elisabeta de seus amores. Enquanto Elisabeta sonha com Darcy, Jane deseja casar com Camilo (Maurício Destri). E para viver Susana, Alessandra Negrini está de volta às novelas. Seu último papel na TV havia sido em Boogie Oogie, há quatro anos.

Alessandra Negrini é a vilã Susana

"A Suzana é uma malandra que só quer se dar bem. Ela não vale nada, só pensa em dar o golpe e ficar rica. Sabemos que ela tem um passado duvidoso, que subiu na vida devido ao casamento, mas o marido a pegou na cama com o melhor amigo dele e a escorraçou. Mas ela será uma vilã engraçada", diz a atriz.

Outra que estava afastada da TV há bastante tempo e está de volta é Gabriela Duarte. Ela é Julieta, uma poderosa empresária que vive unicamente para os negócios até que conhece o viúvo Aurélio (Marcelo Faria). "Julieta esbarra na vilania, mas não chega a ser uma vilã… É que ela tem atitudes muito duras e radicais. Mas a justificativa é que ela foi maltratada pela vida, a vida deixou mais endurecida", diz a atriz sobre sua personagem.

Embora não seja uma vilã no sentido clássico, Julieta vai arquitetar os planos que serão executados por Susana. "Julieta é o crânio dos planos e a Susana executa. Elas fazem uma dupla explosiva, porque não medem esforços para conseguirem o que quer", diz Gabriela.

Felisberto (Tato Gabus Mendes) , Ema (Agatha Moreira) Ofélia (Vera Holtz) Jane (Pamela Tomé), Cecília (Anaju Dorigon), Elisabeta (Nathalia Dill), Lidia (Bruna Griphão) e Mariana (Chandelly Braz)

Marcos Bernstein, autor da novela e roteirista de filmes como Faroeste Caboclo e Central do Brasil, diz que a novela é marcada por cinco elementos: paixão, romance, humor, leveza e graça. Embora a novela não seja baseada em uma obra específica de Austen, ele reconhece que Orgulho e Preconceito foi o livro que deu início à sua nova trama. “A partir da trama da mãe que busca casar as cinco filhas, de Orgulho e Preconceito, eu pude me permitir criar da minha maneira. Mariana e Cecília foram inspiradas em Razão e Sensibilidade e Abadia de Northanger”