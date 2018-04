Nova série da Netflix conta a história do cantor mexicano Luis Miguel

A produção foi a única autorizada para apresentar a vida pública e pessoal do astro

Com mais uma produção original prometida para este mês, a Netflix divulgou, na segunda-feira (09), o primeiro trailer da série Luis Miguel, que acompanha a vida do artista conhecido como El Sol de México (O Sol do México) desde a sua infância até a ascensão no mundo da música. A trama, que se passa no início dos anos 90, traz o ator Diego Boneta (conhecido pelo seu papel na novela mexicana Rebelde) na pele do cantor mexicano que marcou uma geração. A produção é a única autorizada para apresentar a vida pública e pessoal do astro. Confira o trailer:







O elenco, da produção que será exibida semanalmente na plataforma, ainda conta com nomes como Anna Favella, JuanPa Zurita, Paulina Dávila, Camila Sodi, Izan Llunas, Luis de la Rosa e Oscar Jaenada. A série terá novos episódios aos domingos, a partir do dia 22 de abril.

Luis Miguel será interpretado pelo ator Diego Boneta na série

(Foto: Reprodução)

Confira a sinopse: "Antes de se tornar conhecido pelo mundo como ‘Luis Miguel’, Micky, como é chamado pela família, encontra grande conforto e segurança com sua carinhosa mãe Mariana e irmão caçula Alex. Exibindo um talento natural como cantor, ganhando aclamação e popularidade aos 11 anos de idade, seu pai Luis Rey acelera uma campanha obsessiva para tornar seu filho mais velho em uma superestrela, desistindo de seus próprios sonhos fracassados. Enquanto Micky cresce como o popstar da era, conhecido como Luis Miguel, sua fama começa a desafiar o equilíbrio da sua vida pessoal com seus primeiros grandes amores Mariana e depois Erica. Enquanto o mundo deseja sua cuidadosa e estimulada imagem de masculinidade bronzeada e um resplandecente sorriso branco, sinônimo do estilo de vida de Acapulco que marcou seu início de carreira, o que está por baixo é uma potente história de como a fama e fortuna pode mudar uma família".