Nova temporada do Tá no Ar estreia nesta terça (16) no Globo Play

Eduardo Sterblitch, ex-Pânico na TV, é novidade no elenco

A quinta temporada do Tá no Ar: a TV na TV estreia na Globo/TV Bahia no próximo dia 23, mas os assinates do Globo Play já podem assistir ao primeiro episódio a partir de hoje. O programa criado por Marcius Melhem, Marcelo Adnet e Mauricio Farias mantém a fórmula bem sucedida, com sátiras de programas e comerciais de TV, além das paródias que ganham muita repercussão. A maior novidade no elenco é Eduardo Sterblitch, ex-Pânico na TV. Em ano de eleição, o programa terá propaganda eleitoral de candidatos fictícios com slogans bem sugestivos.

Eduardo Sterblitch estará na nova temporada de Tá no Ar

(foto: divulgação)