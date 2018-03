Nova testemunha do assassinato da vereadora Marielle é ouvida pela Polícia

Identidade não foi divulgada; corpo da vereadora será velado na Câmara dos Vereadores a partir das 11h

A polícia identificou e já ouviu uma nova testemunha na investigação da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada a tiros na Região Central do Rio nesta quarta-feira (14).

De acordo com informações do G1, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Fernando Veloso, a testemunha prestou depoimento na Divisão de Homicídios na madrugada desta quinta-feira (15). Uma das hipóteses do crime, segundo a polícia, é execução, mas nenhuma outra hipótese é descartada.

“Vou tentar informar o máximo possível sem comprometer o trabalho que começou a ser iniciado pelos investigadores da Divisão de Homicídios durante a noite e a madrugada. Além da assessora, há outra testemunha que já foi identificada e ouvida”, afirmou Veloso. A primeira testemunha foi a assessora de Marielle, que estava no carro e foi atingida por estilhaços.

O corpo de Marielle será velado na Câmara dos Vereadores a partir das 11h desta quinta-feira (15).