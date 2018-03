Nova via passa a ligar os bairros de Patamares e Lobato

Os dois túneis inaugurados fazem parte obras da via Azul e integram a Paralela ao subúrbio

A via que faz a ligação entre os bairros de Patamares e Lobato já está em funcionamento. O trecho entre a Avenida Pinto de Aguiar e a Avenida Gal Costa integram a conclusão da segunda etapa do corredor transversal Linha Azul, que inclui dois túneis duplos que cortam a Avenida Paralela, mais uma passagem subterrânea na Avenida Pinto de Aguiar e vias de superfície em mão dupla.

No total, são cinco quilômetros de extensão na interligação com a Avenida Gal Costa. Essas intervenções, somadas à requalificação das vias de acesso até o Complexo Esportivo Armando Oliveira, no bairro de São Marcos, além da duplicação da Avenida Gal Costa, representam a segunda etapa concluída da Linha Azul, somam, ao todo, investimentos na ordem de R$ 147 milhões.

Acesso ao metrô

O corredor das avenidas Gal Costa/Pinto de Aguiar e o das avenidas 29 de Março/Orlando Gomes, também pretendem ligar o subúrbio as estações de metrô que localizadas no cruzamento destas vias. Com total de 42 quilômetros de extensão, 23 estações e dez terminais de ônibus integrados, as obras do Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas estão em fase de conclusão.

O governador Rui Costa e a secretária estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira participaram da inauguração do equipamento hoje (03), pela manhã. Em conjunto com a Linha Vermelha, as intervenções da Linha Azul fazem parte de um projeto que irá somar, quando concluído, 32 quilômetros. O investimento nos dois trechos é de R$ 1,4 bilhão.