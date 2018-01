Novas oportunidades para aquecer o mercado em 2018

Claudio Cunha é presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi)

A agenda de eventos, compromissos e projetos da Ademi-BA para 2018 foi planejada para criar novas oportunidades de aquecimento do mercado, beneficiando tanto os associados quanto a sociedade, bem como para debater temas de interesse do setor, refinar a relação com os associados e fortalecer o canal de diálogo com o poder público.

Entre as ações, muitas foram construídas em função da sinergia entre a diretoria da associação e os participantes dos grupos de trabalho da AdemiI-BA, que constantemente estão em busca de novos desafios, metas e intercâmbio de ideias.

Gostaríamos, então, de compartilhar os principais eventos para o primeiro semestre. A agenda se inicia em março, com a quarta edição da Semana M², evento que oferece, através de uma plataforma digital, a oportunidade para as pessoas adquirirem um imóvel de forma mais rápida e a preços com descontos.

Ao alavancar as vendas de imóveis residenciais e comerciais, o mutirão online da Semana M² se constitui em exemplo do potencial que a tecnologia digital coloca à disposição do mercado imobiliário no campo da inovação – uma área à qual a Ademi-BA tem dado atenção especial.

Em abril, acontecerá um dos mais tradicionais e badalados eventos do setor: o Prêmio Ademi-BA, que reconhece estudantes, profissionais e empresas que se destacaram no ano anterior com iniciativas de qualidade, produtividade, inovação e sustentabilidade.

Como novidade, a edição de 2018 premiará o melhor projeto de Inovação Acadêmica, categoria criada para promover o intercâmbio de ideias entre o mercado e as faculdades de Arquitetura e Engenharia Civil. Dessa forma, estimulamos os futuros profissionais a desenvolverem um raciocínio inovador, ao mesmo tempo em que fomentamos a criação de projetos que beneficiarão todo o setor.

Concorrem ao prêmio 28 projetos sobre sistemas construtivos e/ou produtos mais eficientes no uso de água potável, kit elétrico industrializado, impressão 3D, banheiro industrializado, Building Information Modeling (BIM) e concreto autoadensável, entre outros.

Também com o objetivo de nos mantermos atualizados em relação aos novos conhecimentos, a Ademi-BA participará em maio do 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), em Florianópolis (SC). O evento vai debater, entre outros temas, as tendências da construção sustentável para 2018/2020, cidades e economia compartilhada, inovações disruptiva e startups.

Ainda em maio, apoiaremos mais uma edição do Feirão da Caixa Econômica Federal, cujo objetivo é reunir construtoras que dispõem de empreendimentos para todas as classes sociais. Em 2017, as 39 empresas que participaram ofertaram mais de 17 mil imóveis.

Por fim, a Ademi-BA encerra a agenda de eventos do primeiro semestre com o Fórum de Sustentabilidade, promovendo o compartilhamento de práticas que se tornaram referência no campo da construção sustentável.

Nesse aspecto, vale destacar as mudanças programadas para o Selo de Responsabilidade Social Ademi-BA visando acompanhar a evolução das demandas por sustentabilidade. Criado em 2009 para incentivar a realização de ações sociais pelas empresas associadas, em 2018 o selo abrangerá também ações voltadas para educação, formação de pessoas, gestão e inclusão social.

É dessa forma que seguiremos para 2018: cheios de desafios e projetos e certos de que é a sinergia entre os envolvidos nas ações que nos faz lograr êxito.