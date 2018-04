Novas questões comentadas do concurso da Polícia Civil; confira

CORREIO traz mais questões comentadas por especialistas em Direito Administrativo e Administração para ajudá-lo nos estudos

Ainda está faltando um pouco mais de uma semana para as provas do concurso da Polícia Civil acontecerem. Mas a preparação para se sair bem e garantir uma vaga continua. Por isso, o CORREIO publica hoje mais uma série de questões comentadas por especialistas em Direito Administrativo e Administração Pública. Nas questões de direito, a seleção foi feita pelo advogado, especialista em Direito Administrativo e professor de Direito Administrativo e Constitucional de cursos preparatórios para concursos, professor Edmundo Garcia. Já o simulado de Administração contou com o apoio do professor de Administração Geral e Pública e de cursos preparatórios para concurso, Robson Dias. E não se esqueça: amanhã tem mais uma leva de questões comentadas aqui no site. Acompanhe.





DIREITO ADMINISTRATIVO





1. ( IBFC 2014 TRE-AM )- Com relação ao “ato administrativo”, assinale a alternativa correta:

a) É praticado, apenas, pelas autoridades do Poder Executivo.

b) A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto são requisitos necessários à formação do ato administrativo.

c) A presunção de legitimidade do ato administrativo não isenta o administrador de comprovar a sua validade e sua conformidade com a lei.

d) Atos administrativos vinculados são aqueles que o administrador pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário e de sua conveniência.



2. (VUNESP 2014 Desenvolve/SP ) A Superintendência da Receita Federal tem adotado delegacias regionais, nos Estados e Municípios, entre outros motivos, para tornar mais eficiente a sua gestão. Esse tipo de prática administrativa denomina-se

a) descentralização.

b) desconcentração.

c) efetividade.

d) eficácia.

e) delegação.



GABARITO

1. Alternativa B São requisitos do ato administrativo: Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto.

2. Alternativa B A descentralização consiste na Administração Direta deslocar, distribuir ou transferir a prestação do serviço para a Administração a Indireta ou para o particular. Note-se que, a nova Pessoa Jurídica não ficará subordinada à Administração Direta, pois não há relação de hierarquia, mas esta manterá o controle e fiscalização sobre o serviço descentralizado. Por outro lado, a desconcentração é a distribuição do serviço dentro da mesma Pessoa Jurídica, no mesmo núcleo, razão pela qual será uma transferência com hierarquia.





ADMINISTRAÇÃO





1) Uma das visões mais utilizadas do Planejamento Estratégico usa a análise SWOT como ponto de partida para o estabelecimento e elaboração das proposições estratégicas. Essa análise é caracterizada por



a) suposições e hipóteses sobre o planejamento passado e sua confrontação com a realidade acontecida, principalmente em relação às ameaças e oportunidades apresentadas pelo ambiente externo

b) avaliação das metas e objetivos estabelecidos em planejamento anterior com o que foi realizado.

c) análise das forças e fraquezas da organização, apresentadas, internamente, frente ao estabelecimento dos indicadores operacionais, gerenciais e estratégicos

d) avaliação do comportamento dos agentes responsáveis pelo estabelecimento das metas e seu controle.

e) análise e confronto das forças e fraquezas da organização, em termos internos, e das ameaças e oportunidades apresentadas pelo ambiente externo.



2) Os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade são considerados pilares da Nova Gestão Pública. Quanto ao conceito de efetividade, pode-se dizer que

a) representa a contribuição real em termos de resultados ao alcance da finalidade de uma intervenção ou do impacto de desenvolvimento esperado.

b) se relaciona exclusivamente com o alcance dos objetivos pactuados, de forma implícita ou explícita, quanto à qualidade e à extensão do atendimento na prestação dos serviços ou na produção de bens.

c) é um instrumento bastante genérico, que é voltado, exclusivamente, para a qualidade do serviço prestado.

d) não tem nenhum relacionamento específico com a eficiência e a eficácia.

e) é a capacidade de utilizar os meios e os recursos de maneira racional, representada pela relação entre o custo e o benefício envolvidos na prestação de serviços ou na produção de bens.



GABARITO

1. Alternativa E A análise SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) é uma ferramenta de planejamento estratégico através da qual se realiza o diagnóstico estratégico pela análise do ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças).



*Com supervisão do editor Flávio Oliveira