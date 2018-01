Nove dicas para alavancar seu negócio na 'pendenga' de janeiro

Mês costuma ser ruim para negócios, mas Sebrae indica saídas

Foto: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O mês de janeiro já é, historicamente, um mês de planejamento das empresas, que realizam a análise do ano anterior e arquitetam as ações dos próximos 12 meses. A dica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para elas, perante a previsão de R$ 485 milhões de retração por conta do número de feriados, é aproveitar as oportunidades para empreender e conquistar mais clientes.

A projeção é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA). De acordo com a entidade, os 16 dias de feriados de 2018 - 4,8% maior do que o número de 2017 - influenciarão negativamente no faturamento de comerciantes varejistas do estado, que deixarão de ganhar quase meio bilhão de reais durante os períodos. O valor corresponde a 0,7% de todo o varejo da Bahia.

A alternativa para as empresas, então, é planejar e inovar. É o que o gerente regional do Sebrae-BA, Carlos Henrique Oliveira, diz. De acordo com ele, agregar produtos relacionados ao feriado é uma das dicas.

Confira nove sugestões de medidas a ser tomadas:

Ser criativo - trazer produtos ou situações relacionadas ao feriado. Uma loja de material de construção, por exemplo, pode incentivar a pintura da casa para receber a família.

Acreditar - Buscar alternativas, outros produtos e acreditar no negócio.

Realizar promoções - Fazer ações inovadoras é uma aposta para se destacar.

Aproveitar a situação - Uma clínica de estética pode realizar promoções no período pré-festivo e alcançar um público maior.

Analisar o ano anterior - Verificar qual foi o comportamento das vendas no ano anterior e realizar estratégias para melhorar.

Criar situações - Realizar panfletagem e arrumar a loja foi uma das ações citadas pelo gerente para atrair a atenção do consumidor.

Oferecer vantagens - Criar cartões fidelidade, brindes, combos, cupons e kits.

Analisar o mercado - Verificar tendências do meio e adaptar a sua realidade.

Divulgar - Não adianta ter ações interessantes se o seu cliente não sabe disso.