Nove ferramentas para fazer sites e ser visto na internet

Uma página na web é imprescindível para ter a marca ou projeto em evidência

Em tempos de internet, é quase impossível destacar sua empresa, serviços ou até mesmo ideias sem ter um endereço eletrônico. Quando queremos saber alguma coisa, automaticamente pesquisamos no Google. Mas, se as informações não estiverem lá, é como se aquilo não existisse. Por isso, um site é imprescindível para ter a marca ou projeto em evidência.

Pode parecer um monstro de sete cabeças, mas criar uma página na web hoje é bem fácil. Há muitos serviços que ajudam a criar seu próprio site com pouca ou nenhuma experiência em programação. Pensando nisso, o CORREIO selecionou nove ferramentas para ajudar quem quer montar o próprio portal na internet.

“Um site passa credibilidade, mesmo que seja algo simples. Ele é a empresa na web”, ressalta a publicitária Paula Dultra. Ela é autora dos blogs Mão na Mama e Mulherzinha, que existe há dez anos.

Queridinho

Assim como 30% da internet, Paula usa o WordPress para construir e manter seus sites. “É a ferramenta mais completa e profissional”, opina. Ela considera que o serviço pode ser elaborado para iniciantes, “mas não é impossível de se aprender”.

A blogueira Caroline Vilas Boas, 19 anos, migrou o site do Causando Barulho para o WordPress recentemente, mas utilizou o Wix por nove meses. “É bom para quem está começando. Tem plano gratuito, dá para dividir o conteúdo por abas com facilidade e tem um ótimo suporte”, lista. Hoje, Caroline é fã de carteirinha do WordPress , já que a ferramenta incrementou sua página: “Tem mais temas e uma aparência mais profissional. O endereço não é padrão, o que dá mais credibilidade. Consigo organizar melhor meu conteúdo e monetizar o blog”.

Quem também ama a plataforma é a jornalista Estela Marques, criadora do blog Moça Criada. “Uso o wordpress.org porque o .org tem um diferencial: nele, dá para modificar o layout, posicionar os itens onde quiser, deixar do tamanho que achar melhor, etc. Nesse caso, basta contratar a hospedagem e um domínio (endereço web)”, conta.

Blogger: A plataforma de blog já fez sucesso no passado. Hoje tem boas opções de personalizar o design da página

Google Meu Negócio: O serviço gera um site automaticamente com as informações da ficha da empresa no Google

Tumblr: Apesar de ser excelente para blogs, a rede social mistura fotos, vídeos e GIFs e pode ajudar na divulgação de marcas e projetos

Universe: O aplicativo para iOS é super fácil e guia o usuário para criar uma página em minutos. Conta ainda com a ferramenta de textos, como num blog

Webnode: Tem modelos de página prontos, evitando grande trabalho. O serviço direciona os usuários de acordo com seu objetivo

Wix: Um dos maiores nomes do mercado quando o assunto é sites prontos. Tem ótimos templates e ferramentas para criar sua página na web

Weebly: É um criador de sites intuitivo e robusto. Com ele, você literalmente usa o seu mouse para posicionar textos, imagens, etc

WordPress: O serviço para a criação de páginas na web oferece modelos prontos para você inserir o seu conteúdo. São várias opções grátis