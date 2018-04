Novela Belíssima será reprisada em Vale a Pena Ver de Novo

Folhetim de Sílvio de Abreu tem Marina Ruy Barbosa, aos 10 anos de idade, e Fernanda Montenegro como a vilã Bia Falcão

A novela Belíssima, exibida pela Rede Globo entre 2005 e 2006, substituirá Celebridade na faixa de reprises Vale a Pena Ver de Novo. De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, a novela está programada para estrear antes da Copa do Mundo, que começa no dia 14 de junho.

Com cenas gravadas na Grécia, Belíssima discutiu temas como padrões de beleza, racismo e prostituição. Escrita por Sílvio de Abreu, atual diretor de dramaturgia da Globo, a novela fez grande sucesso em sua primeira exibição, há 13 anos.



No elenco, Fernanda Montenegro se destacou como a vilã Bia Falcão, responsável pela icônica frase "Pobreza pega", que rende memes nas redes sociais até hoje. A novela também marcou a estreia de Marina Ruy Barbosa na TV, aos 10 anos de idade. Glória Pires, Tony Ramos, Cláudia Raia, Reynaldo Gianecchini, Lima Duarte e Cláudia Abreu também estão no elenco.