Novo Centro de Convenções pode ter hospital, shopping e hotéis

Projeto foi recebido e deve ser avaliado

O novo Centro de Convenções da Bahia (CCB) poderá abrigar um hospital com a bandeira do Israelita Albert Einstein (São Paulo), dois hotéis, além de shopping. A ideia faz parte de um projeto apresentado ao governo e será publicado em breve. O governador Rui Costa afirmou à imprensa, nesta sexta-feira (16), que outros interessados podem apresentar outras propostas.

O desabamento parcial do Centro de Convenções ocorreu em setembro de 2016. O laudo pericial do desabamento, obtido, à época, com exclusividade pelo CORREIO, indicou a falta de manutenção como causa do desmoronamento de parte da fachada do equipamento. A pedido do CORREIO, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) solicitou o laudo pericial ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). A desmontagem parcial do CCB foi iniciada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), em dezembro de 2017.

Conforme Rui, o projeto é da iniciativa privada e foi recebido pouco antes do Carnaval. "É um grande projeto, um bom projeto. O total de área ficou em torno de 40 mil m². É um projeto que vai além do Centro de Convenções. Traz a proposta de construção de um hospital, traz a proposta de dois hotéis, um shopping também", disse Rui, sem esclarecer onde seria construído o novo complexo.

Ainda segundo o governador, o projeto vai ser publicado e outros interessados podem inscrever outras ideias, que serão avaliadas.

Abraçaço de moradores

Para lutar contra a saída do Centro de Convenções do Stiep, moradores e membros do trade turístico realizaram um “abraçaço” em setembro de 2017 - um ano após desabamento -, na área do antigo Centro.

Centenas de pessoas participaram do ato. À época, o governo do estado, responsável pelo equipamento, anunciou pretensão de construir o novo Centro de Convenções no Parque de Exposições, em uma área de 250 mil m², com um complexo de negócios que contará com torre de hotéis, shopping e uma torre empresarial.